Víctor: "Espero un cambio de dinámica en el Sporting"

Juega el Betis ante el Sporting uno de esos partidos que puede marcar el resto de la temporada. Ganarle al rival del domingo supondría sacarle 12 puntos de diferencia, asentarse en la mitad de la clasificación y, posiblemente, estar en disposición de afrontar el resto del campeonato con una tranquilidad deportiva a la que tan poco acostumbrados están últimamente en Heliópolis. José Carlos, con molestias físicas, será baja para este partido aunque el Betis recupera a Bruno y Petros tras cumplir sanción. El equipo sigue justo de centrales -sólo tres disponibles- pero Mandi, cuya selección tiene un pie fuera de la Copa de África, es muy posible que esté disponible para la semana que viene.

De cara al enfrentamiento del domingo, llega un rival que acaba de cambiar de entrenador, con lo que eso suele suponer. El Sporting de Abelardo -sólo 5 puntos sumados de los últimos 45 disputados- ya es historia. Viene ahora con nuevo técnico, Rubí, que tratará de que su equipo rompa en el Villamarín la negativísima racha que se prolonga desde septiembre. Y eso para el entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, no es una situación nueva.

"Ya nos pasó el año pasado con el Deportivo, cuando nos íbamos a enfrentar al Levante. Hubo un cambio de entrenador y llegó Rubí. Obviamente se espera un cambio de dinámica en el equipo, una inyección en los jugadores por el cambio de entrenador y seguramente haya algunos cambios a nivel táctico. Nosotros, como hicimos en su momento, tenemos como referencia trabajos anteriores de Rubí para preparar lo mejor posible este encuentro, aunque nos faltan partidos para poder tener una mejor información y análisis", comentó el técnico madrileño.

Respecto al partido en sí, Víctor es consciente del salto importante que puede dar el Betis si gana el domingo: "El partido contra el Sporting tiene el mismo enfoque que le dimos al del Leganés, nos permitiría terminar con 24 puntos la primera vuelta si logramos la victoria, con más perspectiva de mirar hacia arriba que otra cosa y con la idea de escalar posiciones en la clasificación".

Respecto a los fichajes, Rubén Pardo debe estar el lunes en Sevilla para incorporarse a la plantilla tras llegar a un acuerdo con la Real Sociedad para ampliar su contrato hasta junio de 2020. Al Betis llegará en calidad de cedido sin opción a compra. Víctor no quiso aportar ninguna información al respecto: "Claro que conocemos a Rubén Pardo, conocemos a todos los futbolistas de Primera División, pero personalmente, no. En temas de mercado, el cuerpo técnico no es el más indicado para revelar información. Sí os digo que estamos ya en el tramo final del mercado y no queremos tomar decisiones de forma precipitada. No entendemos que tengamos una urgencia como para ir así, con prisas, al mercado y sí que tenemos capacidad en la plantilla como para solventar los próximos partidos aunque se está trabajando para tomar decisiones de la máxima calidad posible", concluyó el entrenador del Betis.

