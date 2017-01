El sector contra el CETA

Este dissabte és el Dia Europeu d’Accions Descentralitzades contra el CETA, el tractat entre la Unió Europea i Canadà que este proper 2 de febrer es votarà al Parlament Europeu i després ha de ser ratificat per cada Estat membre.

En les tres capitals de província hi ha convocades concentracions i manifestacions recolzades per organitzacions agràries com La Unió de Llauradors. I és que segons ha explicat a La Llavor Joanma Mesado, secretari tècnic de la Unió, el CETA, que s’ha aprovat amb “prou obscurantisme”, és el germà menor del TTIP, el tractat amb els Estats Units, i suposarà una competència important amb el sector agroalimentari valencià.

Com a exemple posa el sector porcí: aplegaran a la Unió Europea 75.000 tones de porcí procedent de Canadà quan encara no s’ha superat l’efecte del veto rus. A més, esta carn pot estar tractada amb substàncies que Brussel·les prohibeix als ramaders d’ací.

Este és un dels temes de La Llavor, on també parlem de la campanya de la xufa de València, que comença ara i amb un boníssimes perspectives. Bon preu, bona qualitat i uns Denominació d’Origen que cada vegada és més demandada arreu del món.

Al programa de hui també coneixem com actuen les rates penades per tal d’aturar plagues precisament en els camps de xufa i coneixem també un projecte mitjançant el qual es treballa en l’adaptació de la ramaderia al canvi climàtic.

Escolta La Llavor, el programa del sector agroalimentari valencià.

