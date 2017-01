El derbi cambia de favorito

Como a mí me gusta tirar mucho del sabio refranero español, seguro que los jugadores y aficionados del Villarreal, la tarde del 5 de mayo de 2012, pensaron aquello de “arrieros somos y en el camino nos encontraremos”. Se enfrentaban en Mestalla el Valencia y el Villarreal muy distanciados en la clasificación. Quedaban dos jornadas para la conclusión liguera. Los locales estaban prácticamente clasificados para la Champions (¡qué tiempos aquellos!) y los visitantes luchaban por mantener la categoría. Un empate satisfacía a ambos y parecía haber sobre el césped un pacto de no agresión para terminar con el 0-0. Pero no. Corría ya el minuto 92 de partido y de repente Jonas recibe un balón de espaldas a portería, se revuelve y bate a Diego López. Los jugadores del Valencia lo celebran, los del Villarreal no se lo pueden creer y en Mestalla se escucha el doloroso cántico de “A segunda, a segunda…”. De aquel Villarreal quedan en éste Jaume Costa, Mario Gaspar, Musacchio (aunque ahora lesionado) y el capitán, Bruno Soriano, que no olvida lo que pasó…

Han pasado cuatro años y medio, y cómo son las cosas del fútbol, los dos equipos se van a enfrentar otra vez muy distanciados en la clasificación. Pero al revés. El Villarreal es el que pelea por entrar en puestos Champions y el Valencia por mantener la categoría. Queda mucha Liga por delante, igual esta situación, ilusionante para unos y crítica para otros, se mantiene cuando se vuelvan a ver las caras en Mestalla en la última jornada del campeonato, pero ahora ya existe seguro en los amarillos ese sentimiento de revancha por lo que sucedió en aquella ocasión. No es descartable que si el Villarreal encarrila el partido, ese cántico se repita esta vez en el Estadio de la Cerámica y dirigido a los valencianistas.

Voro y sus chicos trabajan intensamente para que eso no suceda. Ni la ola de frío, la lluvia y el granizo han restado un ápice de calidad y de cantidad a los entrenamientos del equipo esta semana. Y en ellos Zaza. Como si llevase aquí varias semanas, el delantero italiano se ha integrado perfectamente en la dinámica de grupo y, aunque él mismo decía en su presentación que necesitaba tiempo para ponerse a tono después de más de un mes sin competir, Voro ya le ha metido en la convocatoria y podría disponer de sus primeros minutos como valencianista.

De esa convocatoria se han caído: Rodrigo, por su fractura de tobillo; Siqueira, también por ese tobillo que es el cuento de nunca acabar; Ryan, porque le sigue trayendo por la calle de la amargura el fibroma del que fue operado; Abdennour, porque está con la selección de Túnez disputando la Copa de África; y Fede, porque había 19 disponibles y había que dejar a uno fuera de la lista.

En cuanto al once, habrá entre uno y tres cambios respecto a los que ganaron el pasado domingo al Espanyol. El seguro es el que se dará en el centro de la defensa. Mangala, que no jugó por sanción el último choque, volverá al equipo dejando fuera del mismo a Santos. Así que la retaguardia estará formada por Alves en la portería; y Montoya, Garay, Mangala y Gayà en defensa. El segundo cambio parece que se va a dar en el trivote del centro del campo. Voro ha insistido en sus ensayos con Mario Suárez como novedad, con Parejo como uno de sus acompañantes y variando entre Carlos Soler y Enzo Pérez como tercero en discordia. Así que Mario, Dani y uno de los otros dos serán los titulares. Y en el ataque lo más normal sería repetir con Nani, Mina y Munir, aunque en banda derecha tiene opciones de entrar también Cancelo. Voro dibuja así el partido en la previa…

El Villarreal por su parte, aunque ofreciendo algo de irregularidad en sus últimas apariciones, llega con la tranquilidad que otorga el hecho de haber cedido sólo un partido en casa en lo que llevamos de temporada. Fue contra el Deportivo Alavés y se entendió allí como un pequeño traspiés sin importancia. Por el recientemente bautizado como Estadio de la Cerámica han pasado ya el Barça, que empató in extremis con una falta magistral ejecutada por Messi; el Atlético de Madrid, que se llevó tres; el Celta, que se llevó cinco; o el Sevilla, que pudo rascar un punto. El Valencia ahora no es del nivel de esos equipos. Ahora es un equipo pequeño a tenor de la clasificación, aunque el entrenador del Villarreal, Fran Escribá, un ex del Valencia, considera esta situación circunstancial y de rápida solución a corto plazo…

Escribá no podrá contar con los lesionados Roberto Soldado, Mateo Musacchio y Denis Cheryshev, pero recupera a Jaume Costa y a los dos máximos goleadores del equipo, Roberto Soriano y Nicola Sansone, que no pudieron participar en el último encuentro. Con ello, parece claro que volverá a apostar por el once que tan buen rendimiento dio en los partidos con el Atlético y Barcelona y que conforma el bloque titular a día de hoy. Estará Sergio Asenjo en la portería acompañado en defensa por Mario Gaspar, Álvaro González, Víctor Ruiz y Jaume Costa. En la línea medular jugarán Bruno y Trigueros como pivotes, a los que acompañarán en las bandas Roberto Soriano y Jonathan Dos Santos, mientras que la delantera estará formada por Alexandre Pato y Nicola Sansone.

Comentarios