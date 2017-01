Crece la autonomía del ZOE

ZOE, el eléctrico de RENAULT crece en auntonomía

El buque insignia de la marca del rombo, cuatro años después de su salida al mercado, aumenta su capacidad de recorrer kilómetros hasta los 400, aunque el ciclo real con tráfico se vea reducida esa autonomía a los 300. Con un diseño actual y con ligeras variaciones estéticas, el ZOE ya está disponible en los concesionarios de Valladolid, según nos contó Jaime Alonso de RENAULT VASA y ARROYO

22.536 Pingüinos toman Valladolid en 2017

La concentración motera Pingüinos 2017 se cerro con 22.536 “pingüinos” que tomaron Valladolid durante el pasado fin de semana y que en palabras de la organización del evento, Turismoto, como el Ayuntamiento de Valladolid han calificado como un “rotundo éxito”. Tras dos años de ausencia de Pingüinos en Valladolid, el número de inscritos respecto a la anterior edición celebrada en 2014 ha supuesto un descenso de cerca de 5.000 participantes, algo “comprensible” debido al parón, aunque el objetivo de Pingüinos “no es romper ningún récord de asistencia“, sino ir “mejorando año a año la calidad de las instalaciones“. Se trata de un evento que desde el principio había suscitado algunas dudas por coincidir en el tiempo con la concentración ‘La leyenda continúa‘ en Cantalejo (Segovia), fruto de la escisión de Pingüinos, aunque el portavoz ha insistido en que el mundo de la moto está “más unido que nunca“.

Pingúinos

En estas mismas líneas se ha expresado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien se ha mostrado rotundo: “Pingüinos ha vuelto, y lo ha hecho para quedarse“, ha manifestado el regidor que no ha querido perderse “ni uno” de los eventos programados estos días. Este ha sido otro de los aspectos que ha destacado el alcalde, el “pleno desarrollo sin incidencias” de la 34 edición de Pingüinos, que ha tenido desde “siempre” dos pilares de actuación, “hacer las cosas bien y dentro de la legalidad“, algo que los ciudadanos “han sabido reconocer“.

La organización ha entregado los premios Pingüino de Oro, el primero de ellos ha recaído en manos del piloto valenciano de MotoGP, Héctor Barberá, quien se ha mostrado muy “agradecido y orgulloso” y ha avalado este tipo de concentraciones en torno a la moto donde se respira un “genial ambiente“. Otro de los reconocidos ha sido el piloto mallorquín Luis Salom, quien perdió la vida el pasado mes de junio de 2016 en un accidente en el circuito de Barcelona-Cataluña mientras disputaba el gran premio. Ha recogido el premio su madre.

Finalmente, las distinciones de honor han sido para José María Alonso Stolle ‘Chemari’, a título póstumo, y para Fito Cabrales, cantante de la célebre banda Fito y Fitipaldis y amante de las dos ruedas, quien recibió el premio en la noche del sábado por su campaña donde sorteó su amada Harley Davidson para conseguir fondos para la lucha contra el cáncer infantil.

El Dakar buscará volver a sus orígenes en 2018

Tras los inconvenientes por las cancelaciones de etapas debido al agua, para el año próximo la organización intentará armar un recorrido que permita transitar por mayores sectores con arena. Para ello cerrará una particular negociación con Perú. Argentina seguirá siendo el único país latinoamericano que mantiene su relación con el Dakar desde 2009. Ya en Buenos Aires, tras los aplausos y la gran medalla -seguramente la que más valor tiene en sus vidas-, colgada en el pecho, los pilotos, algunos cargados de enseres afectos y otros apenas con el bolso y la carpa que los cobijó durante 15 días, finalizaban el gran periplo, la gran aventura. La carrera “más extrema del mundo”. Y con las luces brillantes apagándose en la gran avenida y la caravana que ya había desfilado orgullosa por esa rampa, ahora se abre, como cada año, el siguiente capítulo para la organización. En lo deportivo quedó más que claro que la superioridad de Peugeot frente a Mini o a Toyota debe replantear los límites técnicos para emparejar la categoría. Y dentro de ese esquema, esta vez se tuvo el privilegio de disfrutar en plenitud a una gran leyenda del deporte motor como Stéphane Peterhansel, que obtuvo su 13ª victoria en el Dakar, frente a la obsesiva presión del talentoso Sebastien Loeb.

En motos, Sam Sunderland ingresó en la gloria británica, por ser el primero de la isla en vencer en esa categoría. “En mi país, siempre el primero que obtiene un logro mundial como éste, queda en el mármol”, contó en la Base Aérea de Río Cuarto. Que ya se prepare para el pedestal del eterno reconocimiento. En tanto, los rusos celebraron, como ya es costumbre, con sus camiones alistados por las fuerzas de ese país, de la mano de Eduard Nikolaev. Y pese al odio de los “camioneros” rusos a los participantes de motos y cuatriciclos, el joven Sergey Karyakin se consagró entre los livianos de cuatro ruedas. ¿Qué será del Dakar a partir de ahora? Para semejante pregunta, primero hay que afianzarse sobre lo sucedido en estas últimas dos semanas. El Dakar 2017 se puso en marcha en Paraguay. Fue una experiencia novedosa para todos, porque fue la primera vez que la gran carrera pasó por tierra guaraní y así ese país se convirtió en el 29° en recibir a esta aventura. Sin embargo, la mayoría de los sponsors (muchos de ellos argentinos) no se sintieron atraídos con la largada allí y ello complicó la continuidad de varias empresas. De hecho, por primera vez mermó considerablemente la cantidad de anunciantes.

La organización francesa (la empresa ASO –Amaury Sport Organisation–) se las arregló para diseñar un recorrido atractivo con los espacios que tenía a disposición. Frente a la negativa de Chile y de Perú, los dos países con mayor cantidad de arena (para asemejarse al tradicional Dakar africano), apeló a la sabiduría del ex campeón de motos Marc Coma para esgrimir un trayecto distinto en una zona por demás conocida para todos. A falta del desierto de Atacama, se pasó a un Dakar “selvático”, en el verde de Paraguay, Chaco y Tucumán. Y como Bolivia era dueño en buena parte de esta fiesta, ya que el gobierno de Evo Morales dispuso de 4.000.000 de dólares para la visita a su país, contra 3 millones de Paraguay y cerca de 4 millones de Argentina, una parte generosa del recorrido debía transitarse por el vecino país, donde se expuso a la altura como verdadero desafío para todos.

Si el Dakar se caracterizó por los desiertos, esta vez el agua fue protagonista. Se acortaron dos tramos y se cancelaron otros dos (Oruro-La Paz y Salta-Chilecito). En Argentina el alud en Jujuy complicó la logística. Ante esta magra experiencia, los franceses saldrán a buscar más arenas, no sólo por ellos sino por la presión de los participantes. Del otro lado del mundo, se produjo la aparición de una competencia que se asoma como amenaza, el Rally de la Seda o la Silk Way Rally, que une a Moscú con Pekín compitiendo en el desierto de Gobi. “No es competencia; eso es otra categoría”, sentenció Etienne Lavigne, director del Dakar, al minimizar esa prueba. Para ello, en los próximos meses, ASO anunciará un acuerdo con Perú, país que no dispondrá de un euro para abonar por el Dakar, ya que tiene como objetivo los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y como a ASO no le conviene admitir que visitará un país sin recibir los fondos que provienen de otros anfitriones (de hecho también se sentarán con los chilenos), el acuerdo se cerrará como de “cooperación”.

El ministro de Turismo, Gustavo Santos, adelantó que la Argentina seguirá recibiendo al Dakar para ser el único país latinoamericano que mantiene su relación ininterrumpidamente desde 2009, mientras que Evo Morales sube su apuesta año a año para apropiarse del protagonismo de la aventura. La gran carrera debe reinventarse y volver a sus orígenes. Buscará caracterizarse como aquella vieja aventura que se trazaba en África. Si bien los motores aún están calientes tras semejante exigencia y el pecho de cada participante aún late fuerte por las emociones, para la organización comienza ahora la gran aventura de seducción para diagramar la mejor opción del Dakar 2018.

Lo mejor del Dakar

* SIN VÍCTIMAS MORTALES: Es la primera vez desde que el Dakar compite en América del Sur que no se registran fallecidos que involucren a la aventura. El diagrama de exigencia redujo la velocidad en la competición.

* SIEMPRE SE PUEDE: Los cuatro pilotos con impedimentos físicos llegaron a la meta: Philippe Croizon (cuádruple amputado; autos), Isidre Esteve (parapléjico; autos), Gianluca Tassi (parapléjico) y Albert Llovera (parapléjico; camiones).

* APLAUSOS PARA LAS DAMAS: Ellas llegaron a la meta en Buenos Aires: Alicia Reina (autos), Laia Sanz (motos), Anastasiya Nofontova (motos), Rosa Romero (motos), Camelia Liparoti (cuatriciclos) y Cristina Gutiérrez (autos).

Lo peor del Dakar

* EL CLIMA PEGÓ DURO: Por primera vez desde que se corre en Sudamérica, se cancelaron dos etapas de una edición. Este año, por las lluvias y por el alud en Jujuy, no se disputaron Oruro-La Paz y Salta-Chilecito.

* PELIGRO EN LOS "WAY POINTS": Debido a la exigencia por encontrar los "way points" a tan escaso radio de aproximación, en varias oportunidades se cruzaban los vehículos, tal el caso del accidente de Peterhansel contra el motociclista Marcic.

* BAJA DE COMPETIDORES: En Asunción partieron 318 vehículos, de los cuales 227 llegaron a Buenos Aires. Fue la marca más baja de participantes desde que el Dakar compite en Sudamérica. Una luz de alarma para la organización francesa.

El Rally de Montecarlo, punto de partida de una nueva era del WRC

La 85 edición del legendario Rally de Montecarlo, que se está disputando entre este jueves y el próximo domingo, marca una nueva era en el Campeonato de Mundo, que estrena nuevas reglas y nuevos coches, con la ausencia de Volkswagen y el regreso de Toyota y Citroën, y con el defensor del título, el francés Sebastien Ogier, a los mandos de un Ford. El Mundial de Rallys de 2017 contará con una tercera generación de vehículos de la categoría WRC más potentes y agresivos.

Los coches de 2017 son más grandes en todas sus áreas, con los parachoques delanteros más voluminosos y los suplementos traseros extendidos, lo que aumenta la anchura y proporcionan mayor seguridad. Asimismo, los elementos aerodinámicos son más grandes, incluyendo un 'spoiler' enorme y un difusor en la parte posterior y un impresionante divisor delantero". Además, una brida más grande en el turbocompresor aumenta la potencia del motor de inyección directa de 1.600 cc hasta los 380 cv. Además contarán con un diferencial central activo, lo que permitirá a los pilotos poder más a su gusto el equilibrio de sus coches.

El nuevo campeonato cuenta con novedades en el reglamento. Hasta ahora los primeros de campeonato salían en primer lugar a los tramos, algo que, especialmente en las pruebas sobre tierra, los penalizaba. En 2017 esto cambia y los líderes sólo abrirán pista el primer día. El resto del rally la salida se hará en orden inverso a la general de pilotos.

Asimismo, en 2017 el llamado Power Stage, el tramo que cierra cada carrera, repartirá puntos a los cinco primeros, en lugar de a los autores de los tres mejores tiempos. Otro cambio en el reglamento afecta a la puntuabilidad para el Mundial de marcas. Hasta ahora cada equipo elegía a dos pilotos para dicha tarea. Desde 2017, escogerán a tres, de los que puntuarán los dos mejores. El Mundial que está a punto de comenzar ya no contará con Volkswagen, la marca que, con el Polo R, ha dominado los cuatro últimos campeonatos tanto de pilotos, con el francés Sebastien Ogier, como de marcas.

Se marcha Volkswagen, pero regresa Toyota después de 17 años de ausencia. Y también vuelve, como equipo oficial y tras un 'año sabático', Citroën. El cuarteto de constructores se completa con Ford, representado por el equipo británico M-Sport, y Hyundai, subcampeón de pilotos y marcas en 2016. Toyota retorna con dos unidades del Yaris WRC, encomendadas a tres pilotos finlandeses: Jari-Matti Latvala, Juho Hanninen y Esapekka Lappi.

Tras la salida de Volkswagen, el campeón los cuatro últimos años, Sebastien Ogier, decidió fichar por M-Sport, para quien llevará el número 1 en las puertas de un Ford Fiesta RS WRC. Sus compañeros de escudería serán el estonio Ott Tänak y el británico Elfyn Evans. Citroën tendrá en su vuelta como piloto principal al británico Kris Meeke. También ha elegido a dos jóvenes pilotos: el irlandés Craig Breen y el francés Stéphane Lefebvre. Los tres al volante de sendos C3 WRC. La marca surcoreana Hyundai seguirá confiando sus nuevos i20 Coupé WRC al belga Thierry Neuville, el español Dani Sordo y el neozelandés Hayden Paddon. El certamen constará de 13 citas que se disputarán en cuatro continentes durante once meses. Cambia de fecha el Rally de Francia, en Córcega, que pasa de septiembre a abril. El certamen empieza este fin de semana en Montecarlo y acaba a mediados de noviembre en Australia. (by M. López)

