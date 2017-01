Militantes del PSOE piden a Izquierdo que dimita

Varios militantes socialistas remitieron una carta al secretario general del PSOE de Valladolid Javier Izquierdo, para que reconduzca la situación del partido y favorezca los debates críticos de ideas ante la celebración del proceso precongresual del partido y si no está dispuesto o no es capaz de llevarlo a cabo que “presente su dimisión en el cargo”.

La carta, acompañada de las firmas de José Antonio Sanz; Tomás Pérez; Jesús A. González; Emiliana Centeno; Felipe de Diego; Teodoro Prieto; Rosario Peñalva; Consuelo de León,Víctor Cardeñoso; Javier González; Éncar Prieto; Jorge Moratinos y Jesús Velosco, denuncia que Javier Izquierdo “no representa el sentir de los socialistas vallisoletanos en su totalidad”.

La misiva remarca que la misión de Izquierdo es velar por la unidad en lugar de “generar y permitir la confrontación entre militantes de opiniones diferentes y los ataques verbales e insultos a dirigentes del partido, muchos de ellos con responsabilidades institucionales”. “Exigimos al secretario general que sea responsable y que cumpla con su obligación de velar por el interés general del PSOE de Valladolid”, indican.

Recuerdan los que suscriben la carta, que Izquierdo no ha impedido “insultos y comportamientos e intervenciones que nada tiene que ver con el talante socialista” en reuniones en la sede provincial, pese a que “se le ha pedido que ejerza su responsabilidad y dirija los debates”. Así, recuerdan el encuentro del pasado lunes 16 de enero, cuando se iba a informar de la runión del Comité Federal de 14; donde “se profirieron insultos hacia Soraya Rodríguez y Patxi López” lo que provocó que algunos militantes abandonaran el acto.

“En estas reuniones, no sólo se permiten intolerables faltas de respeto hacia dirigentes del partido, sino que también se permiten datos erróneos, interpretaciones equivocadas de los estatutos, se cuestiona la legalidad de las instituciones del partido, como el Comité Federal o la gestora, se abuchean las intervenciones contrarias a sus intereses etc. No es de extrañar que se haya llegado a esta situación que pone al partido de Valladolid en una situación de confrontación demencial”, aseguran.

En este contexto y ante la apertura del proceso precongresual, defienden que son necesarios “la tranquilidad y el sosiego suficientes para buscar sabiamente la solución a los problemas” y poder ofrecer “un nuevo proyecto que atraiga el voto de la ciudadanía”

“El partido en Valladolid está muy alejado de esta situación y es posible que, de seguir así, se malogre nuestra aportación a este congreso y a los próximos congresos venideros a lo largo deste año”, sentencian.

