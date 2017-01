La parábola de Bielsa sobre el dinero y la felicidad

Ricardo Lunari estaba jugando en la Universidad Católica de Chile y le llama su ex entrenador Marcelo Bielsa porque se lo quiere llevar a México. Católica pide un millón de dólares por su pase al Atlas, una cifra muy elevada que dificultaban el traspaso. El Loco llama a Lunari y lo primero que le dice es “sabe usted que no vale un millón de dólares, ¿no? Lo sabe. ¿Es consciente que no vale esa plata?”. El volante argentino le respondió a su maestro que claro que no lo valía y que era una cifra muy alta, casi una locura. A los dos días, Lunari estaba en México para firmar. Pero el mensaje fue muy claro. Casi parecido al que recibió el Toto Berizzo al llegar al Atlas para ponerse a las órdenes del Loco: “Usted sabe que le tengo que exigir el doble que a los mexicanos, ¿no? Porque a usted lo pedí yo, viene de mi mano y si usted no da el máximo el que queda mal soy yo, ¿entendido?”

El Toto tiene ADN Bielsa y sabe que en cada partido hay que competir que el factor económico en el fútbol es importante pero que no hay que rendirse nunca. De ahí que dejase caer en su rueda de prensa posterior al Bernabéu, seguramente buena parte del discurso que hizo en el vestuario. Ese mensaje de “somos humildes pero muy valientes” y “mis jugadores me han hecho creer que podemos ganarle a cualquiera”, es el mismo que llevó al Celta a romper una racha de 73 años sin ganarle al Barcelona en la Ciudad Condal; el mismo que le permitió al Celta eliminar el año pasado en los cuartos de final de Copa a un potente Atlético de Madrid, subcampeón de Europa. O el mismo que le permitió ganar al Real Madrid en el Bernabéu en donde no perdía desde hace casi un año. El potenciar los valores, la ilusión, el compromiso y anteponerlos al dinero. Es como aquella justicia futbolística a la que apelaba el Loco Bielsa cuando les decía a sus muchachos de Newell´s: “acepten la injusticia, que todo se equilibra al final; no reclamen nada, fortalézcanse, porque jugando así van a obtener lo que merecen”. No tenemos dinero pero sí ilusión; un mensaje que caló en el vestuario del Celta en ese contexto tan desequilibrado cuando se tiene que medir a los grandes clubes de la Liga española y del mundo.

Y es que en el fútbol, cada vez más mercantilizado, la rama del Bielsismo militante, con Sampaoli o Berizzo como abanderados, aplican teorías de motivación muy diferentes. El Celta llegaba al Bernabéu como un mal necesario, esperado casi como un “trámite” para el Real Madrid. Sobre todo después de haberle metido 6 goles al Sevilla de Sampaoli en dos partidos. Pero no fue así, por lo menos en el interior del vestuario celeste. El Celta podrá perder, como le pasó en Liga en el 87 con ese gol de Kroos, pero nadie le puede decir que no lo intentó y que no fue fiel a su estilo. El factor económico siempre está presente en los discursos del Bielsismo. Aquella charla de Bielsa en el Marsella diciéndole a un futuro crack que ya pensaba en ser millonario fue otra parábola del Loco. En pleno entrenamiento le empezó a decir, delante de sus compañeros, que “ustedes tienen un problema muy muy grande. Tienen dinero pero no tienen tiempo para disfrutar lo que el dinero te da en términos de felicidad. Ustedes quisieran comprar el tiempo pero no pueden”. Berizzo apeló a la humildad, a la ambición, a la rebeldía, a no tener miedo, a no rendirse; el Toto combatió con motivación titulares como el de “emparejamientos asequibles para los tres grandes” al poco de producirse el sorteo; o combatir el llevar el cartel de víctima propiciatoria, trámite o mal necesario para una fría noche de invierno en la capital de España. El Celta hizo suya otra máxima del Bielsismo: “Retroceder nunca, rendirse jamás”. El discípulo, con sus matices, se va acercando cada vez más al maestro.

