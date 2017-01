Kin Martínez: “PortAmérica cambia de ubicación pero mantendrá su esencia, idea y calidad”

El PortAmérica cambia de hogar y deja Nigrán y Porto do Molle para fusionarse con el Cultura Quente y apostar por la Carballeira de Caldas de Reis. La fecha está marcada (13,14 y 15 de julio), se conocen confirmaciones de cartel (Xoel, Iván Ferreiro, De Pedro, Ángel Stanich, Niños Mutantes…), pero faltaban conocer la razones que han llevado a la organización a adoptar tal medida. En el tiempo de Vigo Hoy por Hoy hemos hablado con Kin Martínez, el organizador principal del Festival quién ha querido dejar claro, desde el primer momento, que no se debe a razones ni localistas, ni políticas, ni de dinero. Para Kin el Festival tenía que corregir ciertos aspectos para seguir creciendo. Incidió mucho en la necesidad de corregir que conciertos de grupos importantes de América Latina tuviesen poca cantidad de público por esos picos radicales que había en Porto do Molle.

Eso sí, garantiza Kin Martínez que Port América seguirá teniendo el mismo concepto, el cartel seguirá siendo potente y que se mantiene, por ejemplo, la premiada apuesta de la alta cocina y los chef Estrella Michelín. PortAmérica seguirá intentando adaptarse a su nuevo hábitat, ya conocido por la organización, y al año de cambio que supone el mudarse de Nigrán a Caldas.

Reconoce Kin que se buscaron otras opciones que había encima de la mesa, opciones más urbanas, pero afirma con contundencia que Caldas siempre estuvo entre las prioritarias. No supone un cambio en la esencia del Festival y si en la ubicación. Tenía la sensación la organización que su ciclo en Porto do Molle había finalizado, entre otras cosas, por el propio crecimiento del polígono de Zona Franca. Reconoce Kin que se anunció porque los artistas latinos querían conocer si mantenían esa fecha o buscaban otras citas por Europa.

Los bonos ya se han puesto a la venta con un primer precio de 35 euros y se estudia el vertebrar un sistema de lanzaderas como el existente en las últimas ediciones del Festival en Nigrán.

