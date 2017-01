Hugo Mallo aleja la euforia "aun no hemos hecho nada"

EL Celta saborea el poso que ha dejado la victoria en el Bernabéu ante el Real Madrid. Los de Berizzo sonríen pero con precaución porque recuerda el capitán Hugo Mallo "todavía no hemos hecho nada". Pero la euforia ya se ha instalado en la ciudad. Vigo se quiere volcar con el equipo el miércoles. El club ha ofertado descuentos para abonados y las primeras colas ya se han registrado en Balaídos donde ya se han agotado las entradas para Tribuna Baja y las de Marcador llevan el mismo camino.

En el plantel céltico quieren alejar la euforia porque aun queda mucho, no se ha hecho nada y hay un partido de Liga antes que tienen que afrontar. La cita en Anoeta ante la Real Sociedad es importante y complicada. El equipo de Eusebio viene de perder ante el Barcelona también en cuartos y estará herido. Para el Celta es fundamental conseguir un resultado positivo porque como reconoce el capitán "anímicamente si ganas llegas mejor. No es exusa para el Real Madrid, porque tiene una plantilla muy amplia. Nosotros pensamos en la Real porque no es lo mismo llegar con una victoria que con una derrota"

Una Real que "está haciendo una gran temporada, jugadores de casa y no de casa. Fútbol atractivo y valiente. Conocemos a Eusebio, su estilo y su ADN y da gusto verlos jugar"

Por cierto que ha sido Hugo Mallo el que ha dado por zanjado en el vestuario el tema Orellana "el tema está zanjado, hablado y solucionado"

