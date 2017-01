Edu Bedia tendrá que esperar

En la lista de dieciocho convocados destaca que vuelve a entrar Raí Nascimiento, que podría debutar con la elástica blanquilla, tras no tener la oportunidad en Tenerife. Por su parte, Juan Muñoz vuelve a quedarse fuera porque ha pedido irse del club y tampoco entra Lanzarote, que continúa con molestias. Además, tampoco han entrado José Enrique, que sigue lesionado, y Fran, que con este partido cumple un mes y medio sin jugar por una tendinitis en el tobillo izquierdo.

La lista de bajas para el partido la cierra Edu Bedia porque, pese a estar en forma, Agné ha explicado en rueda de prensa que "es muy reciente su llegada . Esperemos que la semana que viene empiece normal y lo valoraremos". En cuanto al nivel del segundo refuerzo de invierno, el técnico ha añadido que "es un jugador que me gusta mucho, yo ya lo quise fichar hace unos años pero no pude".

Continuando con los nombres propios y tras la polémica generada la semana pasada en portería, el entrenador blanquillo se ha curado en salud y ha afirmado que no va a decir "nunca nada más", así que habrá que esperar a mañana para saber quien sale.

Terminando con el tema jugadores, Narcis Julia, el director deportivo del club dió ayer una rueda de prensa muy extensa de la que se pueden sacar varios titulares como por ejemplo que Juan Muñoz pidió irse del club tras el partido contra el Rayo Vallecano. Sobre este tema, Agné ha afirmado esta mañana que cuenta con toda la plantilla excepto con Popa, al que buscan una salida "para que se curta" y el propio delantero porque "si un jugador no quiere estar en un sitio, yo no juego con él".

Por último, sobre el rival, el técnico ha querido aclarar que "es igual jugar contra el primero que contra el último. Pese a que vayan segundos por la cola, seguro que es un rival muy duro, porque es agresivo, intenso y presionan fuerte".

