La financiación regional para la depuradora de Argamasilla de Calatrava levanta ampollas en Almodóvar del Campo

Y es que estas dos localidades, las más grandes de la comarca de Puertollano, son a su vez los dos únicos municipios de Castilla la Mancha de más de 5 mil habitantes que no cuentan con una depuradora. Ambas cuentan ya con sendos proyectos de construcción, pero mientras el gobierno regional sí financiará los aproximadamente 5 millones de euros que costará la de Argamasilla, no hará lo propio con la de Almodóvar al no considerarla, tampoco el Estado, una actuación prioritaria en estos momentos. Una decisión que el alcalde almodovareño, José Lozano, criticaba así en Cadena SER

En estos momentos, Almodóvar vierte sus aguas residuales sin depurar a un arroyo, lo que comporta sanciones ambientales de 40 mil euros anuales. Una situación bien distinta a la de Argamasilla, cuyo filtro verde, recordaba en la SER la alcaldesa Jacinta Monroy, está denunciado en los tribunales desde hace varios años. Por ello, la regidora , animaba a su homólogo en Almodóvar a acudir a otras posibles vías de financiación abiertas, como por ejemplo, la que ofrece el Ministerio de Medioambiente

