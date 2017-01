"Pablo Pastor puede llegar donde quiera"

Apenas unos meses de preparación le han sobrado a Pablo Pastor (31-03-2003) para proclamarse Campeón de Castilla La Mancha de Marcha en Ruta en una prueba disputada en Campo de Criptana en categoría cadete con una marca de 26:55, que le permite la mínima para participar en el Campeonato de España de Marcha en Ruta que se celebrará el 4 de marzo en El Hierro.

Entrevista de Pablo Pastor en Ser Deportivos Cuenca

Fue una decisión del Club Atletismo Cuenca la que llevó a Pablo a competir en marcha. En un principio no le gustó la idea. Llevaba tres años en el club compitiendo en cross y la idea de cambiar de modalidad no le seducía. Cuando se enteró de que una ex campeona del Mundo de Marcha iba a ser su entrenadora empezó a sentirse algo mejor. .

Dori Ramos fue campeona del Mundo de Marcha en Veteranos y sabe que Pablo tiene un futuro prometedor y destaca su capacidad de sacrificio. “Puede conseguir lo que quiera, si le respeta las lesiones y tiene paciencia puede llegar a dónde quiera”, dice Dori que sentencia “en cuatro años puede que a Pablo le conozca mucha gente”.

