"No hemos luchado por nosotros sino por nuestra hija"

David y Javier se casaron en 2009 y decidieron tener un hijo. En lugar de la adopción, optaron por iniciar los trámites para hacerlo a través de la gestación subrogada en Estados Unidos. En Hoy por Hoy Las Palmas, David ha explicado que todo el proceso fue bien, estuvieron en el nacimiento de Cayetana en California y al volver a España con la niña y los papeles que acreditaban que era su hija fue cuando se encontraron con el problema.

"La pequeña se puso mala a los pocos días de llegar, la llevé al Materno y, mientras tramitaba su inscripción en la Seguridad Social, solicité también la baja maternal, mi permiso por 16 semanas para poder estar con mi hija y cuidarla como recién nacida que era", aseguró uno de los padres. Sin embargo, se encontró con que le llegó denegado: "Los motivos que aparecían en la carta no me parecían ni justos ni lógicos así que comenzamos el proceso de denunciar la situación, ya no por nosotros sino por el interés de los menores que necesitan de alguien que les cuide".

Y el camino ha tenido un final feliz porque en un fallo que antepone "el interés de la menor", el Tribunal Superior de Justicia de Canarias corrige la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que denegó a esta pareja el acceso a las ayudas al entender que la legislación española no contempla casos como el suyo, al estar prohibida la gestación subrogada.

