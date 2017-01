Las Palmas se tiene que conformar con un punto ante el Deportivo (1-1)

La UD Las Palmas entró en la previa del partido ante el Deportivo de la Coruña con un ambiente caldeado tras la última rueda de prensa de Quique Setién, señalando a alguno de sus jugadores de indisciplina. Al final Viera, como estaba previsto y Javi Castellano fueron los jugadores que quedaron fuera de la convocatoria. La alineación estuvo formada por Javi Varas, Michel, Aythami, Lemos, Hélder; Roque, Montoro; Vicente, Momo, Mateo y Livaja.

El partido empezó con una UD Las Palmas dominante, dando un paso adelante. La primera ocasión de gol la protagonizó Livaja, en un lanzamiento templado sobre la portería del Deportivo que obligó a guardameta a despejar por línea de fondo. El Deportivo a partir de aquí comenzó estirarse adelantando la línea de presión. Fue en ese instante, cuando en un balón rechazado dentro del área gallega, fue cazado por Mateo García, colocando el primer gol en el marcador en el minuto 15 de la primera parte.

El gol no cambió el decorado. Los amarillos eran dueños del balón y al Deportivo le costaba probar a Javi Varas. El encuentro entró en una fase de armisticio. Ningún equipo se agredía, nadie sacudía las porterías rivales. De esta manera iban transcurriendo los minutos hasta que de nuevo la película fue sacudida por los grancanarios, que encontraron la vía para crear peligro sobre la portería de los gallegos. Sólo quedó en intentos. Con el marcador de uno a cero se llegaba al descanso

El segundo tiempo no empezó amenazante ni mucho menos para la UD Las Palmas. Los amarillos seguían dominando el partido y el Deportivo apenas llegaba a la portería de Varas. Los de Quique Setién incrementaron el ritmo del partido. No querían estar en el alambre. Sobre el minuto 70 eran insistentes las aproximaciones de los locales. Curiosamente, en estos contextos es donde el deporte de alta competición genera sus sorpresas. En un balón al espacio, no llegaron los defensas para frenar a Andone, y este anotó el empate a uno.

El plácido panorama volvía a complicarse. Una falta innecesaria y fuera de toda lógica en campo contrario de Aythami, provocó que recibiera la segunda tarjeta y que su equipo se quedara con diez futbolistas. A todo esto entró Tana por Momo. Un Tana que no estaba pasando por su mejor momento en los últimos partidos. El encuentro iba entrando en su fase agónica con un Deportivo que ahora sí empujaba intentando llegar a la portería grancanaria. En la recta final, debutó Benito entrando en el terreno de juego por Mateo García. Y eso fue lo más significativo en los últimos instantes de un partido que finalizó con empate a uno.

Ficha técnica:

1. UD Las Palmas: Javi Varas; Míchel Macedo, Lemos, Aythami Artiles, Hélder Lopes; Roque Mesa; Momo (Tana, min. 80), Montoro, Vicente Gómez, Mateo García (Benito, min. 89); y Livaja (El Zhar, min. 85).

1. Deportivo: Tyton; Juanfran, Arribas, Sidnei, Navarro; Emre Çolak, Guilherme, Borges, Luisinho (Marlos Moreno, min. 80); Joselu (Óscar 'Pinchi', min. 90+2) y Andone.

Goles: 1-0, min. 13: Mateo García. 1-1, min. 69: Andone.

Árbitro: David Fernández Borbalán (Comité Andaluz). Expulsó por doble tarjeta amarilla al jugador local Aythami Artiles (minutos 72 y 77), y amonestó al jugador visitante Joselu (min. 91).

Incidencias: partido disputado hoy en el Estadio de Gran Canaria ante 18.051 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de José González Betancort, masajista que perteneció a la UD Las Palmas entre los años 1960 y 1970. Juan Carlos Valerón, capitán de honor del club canario, entregó una camiseta conmemorativa a Vicente Gómez por sus 200 partidos oficiales con el equipo canario.

