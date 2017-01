Daniel Álvarez: “El Centro de Salud de Sevilla la Nueva se puede financiar por Plan Prisma”

Municipios que han solicitado mejoras sanitarias o la reforma de las mismas. Municipios que ha visitado uno de los responsables de política sanitaria de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid Daniel Álvarez. Entre visita y visita ha hecho un paréntesis para atender los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Oeste. Daniel Álvarez nos ha atendido en mitad de la visita a Sevilla la Nueva “Estamos en el consultorio de Sevilla la Nueva. Hemos estado también en Navalcarnero viendo el solar donde está prevista la construcción del centro de salud. También aquí hemos visitado otro solar donde está prevista una nueva infraestructura y después nos iremos a Villanueva de la Cañada.”

Respecto a Navalcarnero “Con 28.000 habitantes el centro de salud actual es insuficiente. En los presupuestos de 2016 votamos una enmienda para construir el nuevo en una parcela que había cedido el Ayuntamiento. El problema es que la Consejería de Sanidad ha tardado en sacar el concurso para el proyecto. Por ende en el 16 no se ha ejecutado nada. Este primer trimestre tendremos el proyecto y después habrá que convocar otro concurso para la construcción. Así que hasta un año o año y medio no veremos el centro construido.” En relación a Sevilla la Nueva y la construcción de un futuro ambulatorio “En el Plan Prisma anterior estaba prevista la construcción de un centro de salud en Sevilla la Nueva y diera servicio a otros municipios como Villamantilla. Preguntamos en la Asamblea por esto y remarcamos que no es con los presupuestos de la Consejería es con una financiación extra a través de Prisma. Lo que tiene que hacer la Consejería de Sanidad es darle prioridad alta. Todavía no tenemos desglosadas las inversiones Prisma en la zona.” Lo que tienen claro desde Ciudadanos “Es que el edificio es pequeño, los servicios son insuficientes en una zona donde la población sigue creciendo. Seguiremos insistiendo en la Comunidad de Madrid.”

Y en Villanueva de la Cañada “Veremos el centro de salud y vamos a hablar con los profesionales. En esta zona estamos teniendo problemas con la cobertura de las plazas. En concreto pediatras. Es una zona de municipios jóvenes y en ocasiones no hay suficientes pediatras.” También aprovechamos para preguntarle por la epidemia de gripe que ha hecho aumentar hasta un 63% las urgencias “El pico de gripe todavía no ha llegado al máximo. El Gobierno Regional está ahora respondiendo bien pero ha respondido tarde. Era previsible que estoy sucediera y las medidas deberían haber estado previstas. Además los hospitales más antiguos de la zona tiene urgencias en cuanto al espacio pequeñas. Grandes profesionales pero por espacio pequeñas. En el Hospital Universitario de Móstoles también vamos a insistir en las inversiones que se tienen que hacer en ese edificio. La infraestructura es francamente mejorable. Los profesionales son magníficos pero el edificio necesita dinero.”

