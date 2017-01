Nace el Circuito de Triatlón Regional para menores

La Federación de Triatlón de Castilla y León ha creado el Circuito de triatlón regional para menores con el objetivo de promover la práctica deportiva entre los más jóvenes de la Comunidad autónoma y en concreto, para el desarrollo del triatlón. Esta práctica deportiva que implica el aglutinamiento de tres disciplinas básicas como son el atletismo, la natación y el ciclismo, se antoja perfecta para los más pequeños ya que les permite desarrollar cualidades imprescindibles para su desarrollo físico al ser muy útiles para la práctica de cualquier disciplina deportiva. Por otro lado, cuenta con versatilidad y variedad, lo que la hace más atractiva y menos aburrida.

En este caso la Federación organiza un circuito con el objetivo de incentivar la participación de los menores en las 21 pruebas repartidas por la región que este año se han programado para ellos. La primera de ellas será el Nada y Corre que se disputará este domingo a partir de las 10.00 horas en las instalaciones Río Esgueva de Valladolid y cuya inscripción ha sido gratuita.

De esta forma, cada una de las diferentes citas del calendario de menores puntuará para confeccionar el ránking regional de las categorías alevín (nacidos en 2005-2006), infantil (2003-2004) y cadete 2000-2002). Aunque en las competiciones pueden participar todos los niños que lo deseen y formalicen su inscripción, en el ránking solo puntuarán los que se inscriban como deportistas federados. Las inscripciones de las pruebas se formalizarán a través de la web: www.triatloncastillayleon.com

De entre las 21 competiciones que se van a disputar para categorías inferiores en Castilla y León este año, no todas tendrán la misma puntuación, ya que podrán sumarse más puntos en citas como los cameponatos autonómicos de las diferentes modalidades. Además, cabe destacar que entre las diferentes citas del calendario regional hay triatlones, duatlones y acuatlones, con lo que se busca que los deportistas puedan conocer y disfrutar de las diferentes variantes y modalidades con las que cuenta este deporte olímpico. En cada cita se irán repartiendo puntos, sumando una mayor cantidad el deportista que haya logrado un mejor resultado. No obstante, no se trata de premiar al mejor clasificado, si no a los triatletas que gozan de una mayor regularidad y una mayor asiduidad a las competiciones.

En cuanto a los premios, se entregara un trofeo y un lote de material deportivo a los primeros clasificados femenino y masculino del circuito en las categorías alevín, infantil y cadete. Los premios se entregaran en la gala de Triatlón de la Federación autonómica.

Comentarios