Tumbarello volverá a subastar la trufa negra de Soria en Madrid Fusión

El cocinero italiano Andrea Tumbarello volverá a subastar la trufa negra de Soria, este próximo martes a partir de las 12.05 horas sobre las tablas del Auditorio del Palacio de Congresos de Madrid. Será la séptima vez que intente llevarse esta clásica subasta organizada por la Diputación de Soria y que se ha convertido en uno de los acontecimientos más significativos de este importante congreso mundial de gastronomía.

La trufa será donada por la asociación de propietarios forestales de Soria (ASFOSO). La última subasta se la llevó Tumbarello junto con Susi Díaz, propietaria y chef del restaurante La Finca de Alicante y muy popular por su co-presentación del programa televisivo ‘Top Chef’. Por las dos trufas subastadas con un peso aproximado de un kilogramo llegaron a pagar 4.100 euros.

Tumbarello señaló en Hoy por Hoy de la Cadena SER entre risas que “Pedro Subijana siempre dice que la trufa me la llevo yo”, y es que siempre compro trufa de Soria porque me parece de gran calidad.

El cocinero italiano no quiso entrar en polémicas sobre las razones por las que no se le había invitado al último congreso de micología “Soria Gastronómica”, ya que fue él quien tuvo la idea de llevar a cabo este hermanamiento con la localidad italiana de Alba, desde donde le llamaron para preguntarle por qué no iba a estar presente en el acto oficial.

Al parecer, unas declaraciones del cocinero en las que hablaba de que dicho hermanamiento estaba tardando demasiado, no sentaron bien en la Junta y por tal motivo hubo indicaciones concretas para que no estuviera presente en la firma de este convenido con el Piamonte italiano.

Sin embargo, Andrea Tumbarello sigue “queriendo a Soria”, dijo, y “lo importante es que al final se haya conseguido ese hermanamiento con el “tartufo bianco” porque puede ser muy importante para el futuro comercial de la trufa negra de Soria”, concluyó.

Comentarios