Ens llevem amb els unes temperatures mínimes que han pujat respecte els últimes dies. Queden enrere els 0ºC a Tarragona i Reus. Això no vol dir que no hàgim de parlar d’aigua. Anirà caient durant tot el dia, de forma repartida però no serà abundant. Demà dissabte tindrem sol però diumenge tornaran els núvols i l’aigua.

Temperatures / Jordi Cartañá / Cadena SER

A primera hora del matí teníem:

