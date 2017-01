El confeti i la llum es donaran la mà al tradicional Cós Blanc

L'arribada del fred no és un impediment perquè diversos municipis del Camp de Tarragona celebrin les seves festes majors d'hivern. I una de les més esperades és Salou. L'esperat Cós Blanc tornarà a omplir els carrers de llums, color i molt confeti. Salou s'està preparant per gaudir d'onze dies de festa, del 27 de gener al 6 de febrer. El tret de sortida es donarà el pròxim divendres amb la tradicional presentació de Pubilles i el pregó de Festa major. Enguany, l'encarregat de pronunciar-lo serà l'actor i humorista Enrique San Francisco. A més, es podrà gaudir de l'espectacle 'Comedy Zoo Tour', amb comediants de talla com Santi Millán, Jose Corbacho i Javi Sancho.

Tot i que un dels actes més esperats és el Cós Blanc, que enguany se celebrarà el dissabte 4 de febrer, l'Ajuntament de Salou ha destinat gairebé 330.000 euros per aquests festes. Hi haurà activitats per a tots els públics, entre elles la cercavila d'elements populars del dissabte 28 de gener, la nit de farra, o la 31a Trobada de Gegants a Salou. La regidora de Cultura, Maria José Rodríguez, ha explicat que una de les novetats és ‘la creació d'uns premis per a la desfilada de lluïment del dia 4. Volem engrescar a les carretel·les amb tres modalitats: la millor carretel·la, la millor disfressa i la millor coreografia’. Els premis seran en metàl·lic.

Com ja és habitual la sortida de les carretel·les donarà el tret de sortida a les set del vespre amb la participació de 29 a carretel·les. Es preveu aplegar 2.500 participants i repartir fins a vint tones de confeti amb 20 canons. La regidora també ha calculat que comptaran amb la presència d’entre 25.000 i 30.000 persones, procedents de localitats com Reus i Tarragona. Donat l'estat l'alerta general, l'ajuntament també ha assegurat que hi haurà mesures com el control de camions o limitacions de circulació de camions de gran tonatge.

