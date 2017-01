El Tribunal de Cuentas advierte de algunas irregularidades en la gestión de impuestos

El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe sobre la forma de recaudar los impuestos de varios ayuntamientos de Castilla-la Mancha. El objeto del informe es analizar si ha habido contratción de recaudadores o empresas ajenas a los consistorios para la gestión de los impuestos y su adecuacion al marco normativo.

En Castilla-la Mancha, de los ayuntamientos analizados, doce conservan la recaudación directa de los impuestos. Son en su mayoría capitales de provincia como Toledo o Guadalajara y algunas de las principales ciudades como Talavera de la Reina, Alcazar de San Juan o Azuqueca de Henares.

Hay otros como Villarrubia de los Ojos o Yuncos, que han acordado con sus diputación la gestión de estos impuestos. Pero hay otros, como Almansa, Campo de Criptana o Mora, que en período voluntario recaudan ellos sus impuestos, pero si se pasa de plazo, transfiere el cobro a otro organismo. Por ejemplo, Almansa a Gestalba, de la Diputación Provincial. Pero la inmensa mayoría, tienen la gestión delegada; es decir, no se encargan directamente de su cobro. Son 60, de 75 analizados.

El informe se refiere al ejercicio 2013 y aprecia algunas irregularidades, que no ilegalidades. Como por ejemplo, en Yuncos, hay una cláusula de contrato de servicios de asistencia que se ajusta a la legalidad. Se explican además otras pequeñas irregularidades que deben ser corregidas, como por ejemplo que en Consuegra la atención a los contruibuentes se lleva a cabo fuera de dependencias municipales, donde se gestionan expedientes que no deben salir del ayuntamiento. Aquí también se advierte que no hay fórmulas de control y rendición de cuentas por parte de quienes tendrían que gestionar el servicio.

Comentarios