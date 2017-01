Aridane doma a los cachorros de Lezama

José Manuel Aira se dejó fuera de la convocatoria a Eneko Eizmendi por decisión técnica y presentó en tierras bilbaínas un once con tres novedades y formado por Tomeu Nadal en portería; Álvaro Arroyo, Gaffoor, Delgado y Galas en defensa; Rafa Gálvez en el pivote defensivo, Josan, Dani, Carnicer y José Fran en medio campo y Aridane Santana como referencia de ataque, que regresaba al once y junto a Gálvez y Carnicer conformaba la lista de novedades en detrimento de Adri Gómez, Eloy Gila y Héctor Hernández con respecto a la semana pasada.

Partido soso y aburrido durante la primera mitad, con mucho centrocampísmo y escasas ocasiones de gol por parte de ambos conjuntos pero que se pudo haber ido al descanso con una victoria momentánea del Albacete Balompié por la mínima si Julio Fermín Leo Ollo, colegiado del encuentro y a instancias de uno de sus asistentes, no hubiera anulado un gol a Aridane Santana en el minuto 44 de juego por un fuera de juego que no solo no existió, sino que además se aprecia en las imágenes de televisión como el delantero canario del Alba está varios metros por detrás de la zaga bilbaína a la hora de comenzar su carrera hacia el remate y su anulación, por tanto, se convierte en un grave error de apreciación por parte del trencilla adscrito al Comité Navarro de Árbitros.

Con el cero a cero inicial se llegó al tiempo de asueto y cuando aún no se habían consumido dos minutos de la reanudación, Aridane Santana fue el más listo del área y mandó al fondo de las mallas un buen centro de Josan desde la banda derecha. Esta vez sí el colegiado concedió validez al tanto y el Alba encarrilaba momentáneamente el partido.

El ariete canario del Alba pudo haber ampliado ventajas en el marcador diez minutos después, pero esta vez y tras una buena asistencia de Dani Rodríguez desde banda diestra en una acción muy similar a la que supuso el 0-1, el remate de Aridane no encontró portería y se estrelló en la base del poste izquierdo de la meta de Etxebarría cuando prácticamente ya se cantaba el 0-2.

Cero a dos que se materializó minutos más tarde tras una sensacional asistencia de Fran Carnicer con el exterior de su bota que Aridane se encargó de materializar demostrando una vez más el estado de gracia que tuvo el canario en la tarde de este sábado con dos goles marcados, uno más anulado y un balón estrellado en el poste.

A falta de seis minutos para el final Olaetxea recortó distancias y puso el 1-2 en el marcador, pero afortunadamente para el Alba éste ya no se volvió a mover y los de José Manuel Aira se trajeron tres puntos de oro de la orilla de la Ría del Nervión con un Aridane Santana en estado de gracia.

Comentarios