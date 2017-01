Guiño de suerte (81-82)

Decimotercera victoria del Iberostar Tenerife en la pista del Obradoiro por un solo punto en un encuentro en un final agónico para el cuadro de Moncho Fernández que tuvo el último balón en las manos de Rosco Allen para llevarse la victoria, pero el esférico se fue al hierro y el tiro no entró.

Hasta ese último segundo, el partido había sido un intercambio de golpes por ambos equipos que llegaron a tener en distintos momentos del encuentro ventajas entorno a los diez puntos.

La defensa de los gallegos fue en mas de una ocasión ilegal, no siendo sancionadas varias acciones por los colegiados que fueron muy protestados por el público que se dio cita en Fontes Do Sar, pero a pesar de ello el equipo local no pudo dar una alegría a la parroquia gallega, acostumbrada esta temporada a ver como su equipo cae en partidos con marcadores muy ajustados.

Allen y San Miguel con dieciocho puntos cada uno fueron los máximos anotadores de un partido que pudo ganar cualquiera pero que finalmente acabó siendo para el conjunto de Txus Vidorreta, que sueña ahora con posicionarse entre los ocho primeros clasificados tras el final de la liga regular.

