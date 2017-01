La semana del ingreso en prisión de los exdirectivos de NCG

Lunes, 16 de enero

La polémica subasta de La Solana y el Finisterre marcó el arranque la semana al desvelar Radio Coruña Cadena SER que el Concello es titular de una de las parcelas que quiere vender el Puerto, en concreto una ocupada por una piscina. El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, abogó por el diálogo para solucionar el conflicto, pero advierte de que si es necesario acudir a los tribunales está dispuesto a hacer valer la titularidad que el propio Ayuntamiento tiene de la fincas.

Más allá de la obviedad que supone subrayar que dos administraciones deben solucionar sus diferencias por la vía del diálogo, habría que sugerir también una revisión del patrimonio municipal para que el Concello, y por extensión la ciudadanía, sepa exactamente cuáles son las propiedades municipales. Que hasta este momento no haya trascendido que es del Ayuntamiento una parcela ubicada en un lugar tan sensible permite fácilmente preguntarse si no habrá más casos similares.

Martes, 17 de enero

Los antiguos directivos de Novacaixagalicia condenados por la prejubilaciones millonarias que se aprobaron a si mismos a sabiendas de la inviabilidad de la entidad pasaron su primera noche en prisión. La medida de la Audiencia Nacional llevó a la cárcel a los otrora todopoderosos Julio Fernández Gayoso y José Luis Pego, ambos procedentes de Caixanova.

Si hace 10 años alguien anunciase que Gayoso acabaría entre rejas sería tachado de loco insensato. El hecho simboliza el rotundo fracaso de un proceso con el que se intentó salvar las cajas gallegas, que caminaban hacia el precipio de la quiebra. Fueron años de excesos, despropósitos e irregularidades que encontraron una gran complicidad en amplios sectores de la sociedad gallega porque las cajas eran la manguera que regaba dinero a lo largo y ancho del país. Muchas cosas se saben ya, pero es razonable pensar que otras muchas siguen ocultas En esta situación sería injustificable que no siguiera adelante la comisión de investigación del Parlamento de Galicia.

Miércoles, 18 de enero

El día nos dejó este dato: una de cada tres familias de personas fallecidas que podían donar sus órganos se negaron a esta operación el año pasado en el Complejo Hospitalario de A Coruña, según el balance presentado. Es la tasa de negativas más alta de los últimos años en el centro sanitario y es el doble que la media de España.

El problema se arrastra desde hace tiempo, pero se ha agudizado en los últimos ejercicios. Y el dato ensombrece el balance de un área, la de trasplantes, en la que el hospital coruñés sigue siendo referencia. Las alusiones a la Galicia rural, la desconfianza o el desconocimiento pueden ayudar a comprender la profundidad del problema de las negativas, pero quedarse simplemente en un llamamiento a la sociedad para cambiar la tendencia es insuficiente. Si no se ha hecho todavía, convendría que el centro sanitario revisara los protocolos de aquellos casos de éxito en la reducción de negativas para determinar si alguna de sus prácticas se pueden incorporar al hospital coruñés.

Jueves, 19 de enero

La presión social e institucional llevó a la aerolínea Vueling a rectificar y recuperar los precios normales de los billetes a Barcelona desde Alvedro tras el subidón aplicado en los vuelos con salida desde A Coruña. Pretendía castigar a los viajeros coruñeses con billetes hasta cien euros más que en Lavacolla o Peinador. El Gobierno local llegó a plantearse la renegociación del convenio con la aerolínea, que recibe de las arcas municipales más de un millón de euros.

No es la primera vez que lo comentamos. El sistema llega a ser perverso. Es necesaria una reflexión profunda o sosesgada sobre la política de subvenciones a las compañaías aéreas, con un análisis económico serio y riguroso, alejado del apasionamiento con el que se guían algunos cada vez que alguien pronuncia la palabra Alvedro.

Viernes, 20 de enero

Un nuevo desahucio centró la actualidad del día. Es el caso de una vecina de Miño, con su hija de 12 años, que tendrá que abandonar la vivienda de sus exsuegros que ocupan desde hace siete años si antes del miércoles el juzgado no da marcha atrás en la orden de desalojo.

Del caso todavía no se conocen muchos datos, pero parece evidente que es muy diferente a otros en los que son los bancos los que lanzan las iniciativas judiciales para desalojar a aquellos que no pagan hipotecas. Sea como sea, la Administración está obligada a buscar alternativas para que nadie, y especialmente una menor, se quede en la calle.

A Nieves Navarro, la primera locutora de Radio Coruña, que falleció el 17 de enero de 2017 a los 103 años.

Comentarios