Kevin Sanz deja el C. D. Eldense

El C. D. Eldense ha dejado escapar a uno de sus jugadores con más futuro. El defensa central Kevin Sanz Reyes, con 21 años recién cumplidos, ha decidido dejar la entidad azulgrana por considerar que, en esta nueva etapa, no iba contar con las mismas oportunidades que hasta el momento.

Óscar Torregrosa en un partido contra el Villarreal B / Cadena SER

Tras jugar en las categorías inferiores del C. D. Eldense, fichó por el C. D. Alcoyano para jugar en su juvenil de la División de Honor, regresó a Elda para militar en el Elda Industrial C. F. y del filial azulgrana a la primera plantilla. Su destino ahora es la entidad conquense C. D. Quintanar del Rey que compite en el Grupo XVIII de Tercera División.

Junto a Kevin Sanz también jugará en el estadio San Marcos el también futbolista eldense Alex Collados que estaba jugando en el Monóvar C. D. del Grupo VI de a Primera Regional valenciana tras haberse criado futbolísticamente en la cantera del C. D. Eldense.

Por otro lado, el también ex futbolista del C. D. Eldense Óscar Torregrosa ha formalizado su compromiso con el C. D. Mirandés B de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro que compite en el Grupo VIII de Tercera División.

