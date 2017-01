Recuperada la "danza de entroido do Ulla"

Dos años de trabajo y mucho empeño personal han hecho posible la recuperación de la danza de carnaval do Ulla que ahora se presenta en un libro DVD titulado Danza de Entroido do Ulla. José María Cebeiro y Xosé Francisco Noia “tropezaron” en 1989 con una grabación realizada por miembros del “Centro cultural Rosalía de Castro de Cacheiras” que los puso sobre la pista de una danza de entroido que, seguramente, no se bailaba desde la Guerra Civil.

“Posiblemente estas danzas do Ulla son un resto del Antroido ancestral anterior al propio de los Xenerais. Ambos convivieron durante una época, al igual que las máscaras de demos o las personificaciones de animales (oso, lobo…) que aún perduran en el tiempo”.

Tanto Chema Cebeiro como Francisco Noia y la Asociación Cultural A Regionalista pretenden preservar manifestaciones de la tradición cultural de Galicia que, en muchos casos, solo sobreviven gracias a la tradición oral, a la memoria de los más ancianos.

