"No és un accident, sinó un acte criminal"

Compareixença urgent dels consellers d'Interior i d'Agricultura a Lleida després del doble homicidi d'agents rurals en un vedat de caça a Aspa.

El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha volgut deixar clar que en cap cas hi ha hagut un accident sinó un acte violent, "un doble homicidi. No és un fet accidental sino criminal. Una persona ha matat dos agents rurals, amb una arma de foc". A més, l'home no tenia vigent la llicència per utilitzar l'arma amb què ha matat els dos agents rurals. D'acord amb el relat del conseller, els fets han succeït així: els agents rurals morts, fent la seva tasca d'inspecció, han requerit al presumpte homicida que els ensenyés la llicència necessària per utilitzar l'escopeta que duia. Els agents haurien comprovat que l'home no tenia aqueta llicència, que estava caducada. Segons Jané, llavors l'home, "hauria reaccionat de forma violenta i homicida, fora de sí, i hauria matat els dos agents rurals" que estaven requerint aquesta informació.

La consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, ha explicat que els dos agents rurals morts, Francesc Xavier Ribas, de 43 anys, nascut a Soses i veí de Lleida i David Iglesias, de 39, nascut a Lleida i veí d'Alcoletge, estaven fent una inspecció rutinària quan els han disparat.

Llicència caducada

Per poder utilitzar legalment l'escopeta amb què ha matat els agents, l'home necessitava tenir vigent el permis d'armes tipus E. I no el tenia. Havia caducat. I consta que l'arma havia estat de la seva propietat i que ara era d'un altre propietari. Ha dit el conseller que estan investigant si s'havia venut l'arma que encara tenia amb ell. Ha explicat que es tracta d'una escopeta de calibre 12 amb capacitat per a 5 cartutxos. No obstant, té un sistema de seguretat que només permet utilitzar-ne 3. I, segons el conseller, hauria disparat els tres trets. Dos d'ells, "de forma claríssimament intencionada" cap als agents. De fet, els ha disparat al cap i han mort a l'acte. L'home sí tenia permís (de tipus D) per utilitzar una altra arma, un rifle, ha afegit el conseller.

Analitzar protocols

El conseller Jané ha assegurat que successos com aquest "ens empeny" a analitzar els protocolos de concessió i revisió de llicències d'armes. I per això ha instat a fer aquesta reflexió al cos de la Guàrdia Civil, que és qui dóna aquests permisos. "La competència d'Interior", ha afegit el conseller, "és vetllar per la seguretat del país i perquè tinguem entorns segurs. Tenir una arma de foc és un acte de responsabilitat i no tothom té la capacitat necessària per fer-ne sempre un ús adequat". Tenir una arma és un acte "que requereix que la persona que la tingui en faci un ús adequat. La reflexió que ens haurem de fer tots és de quina manera a l'hora d'autoirtzar la utilització d'armes de foc, de renovar-les, quins protocols i requisits i proves s'exigeixen per tal que tots tinguem la seguretat que la societat ens demana".

Amb un grup de 4 caçadors

El presumpte homicida estava caçant en un vedat d'Aspa on es pot caçar. Formava part d'un grup de 4 persones i dos acompanyants de l'àrea del Vallès -ell concretament és de Vacarisses, segons ha confirmat el conseller- . Quan han passat els fets, l'home era sol davant dels agents. Els altres estaven aprop però no el suficient per veure res. "Per tant, no hi ha testimonis directes del succès".Estaven en una zona d'oliveres i l'arbrat hauria impedit la visibilitat per poder donar testimoni dels fets per part de les persones que eren amb el presumpte homicida. Segons ha explicat el conseller, haurien estat aquestes persones que haurien instat l'home a trucar a Emergències i informar del que havia passat. "Una trucada de gran importància" per a la investigació dels fets, ha reconegut el conseller.

El cos, trasbalsat

Meritxell Serret ha donat el condol a la família i ha dit que el cos d'agents rurals està trasbalsat. Ha recordat que en 30 anys d'història del cos mai s'havia donat un fet similar i ha volgut deixar clar que el cos d'agents rurals és un cos estratègic per al país i fa un servei "inestimable", segons ha dit, per al sector (agro-ramader) i ajuden a la sostenibilitat del territori.

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha anunciat un minut de silenci dilluns per condemnar els fets i solidaritzar-se amb el cos i la Generalitat.

Dilluns serà quan el detingut passi a disposició judicial.

