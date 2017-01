Oliver Laxe: Quero capturar o misterio de Galicia con ‘Aquilo que arde’

O cineasta Oliver Laxe prepara a rodaxe de 'Aquilo que arde', o terceiro filme da súa carreira, que se rodará nos Ancares e Viveiro, na provincia de Lugo.

Trátase dunha película "pequena" no que se refire a orzamento, que ademais contará co traballo de nove alumnos do máster de Documental en Creación da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona.

Nunha entrevista emitida o sábado 21 de xaneiro na Mesa de Redacción de Hora 14 Lugo, Laxe explicou que precisa de actores e actrices non profesionais. É por isto que organizou un cásting en Navia de Suarna para "atopar" a persoas "tímidas, que pensen que non teñen capacidade para ser actores".

O director busca unha muller de sesenta anos e un home de máis de corenta para os papeis principais, que encarnarán a un pirómano recén saído do cárcere e a súa nai.

Laxe gañou o Premio Fipresci do Festival de Cannes de 2010 con "Todos vós sodes capitáns" e tamén obtivo o galardón da Semana da Crítica de Cannes en 2016 por 'Mimosas'.

Apelando á súa orixe galega, o cinesta decidiu instalarse na provincia de Lugo, en Cervantes, onde ten previsto poñer en marcha unha escola de cine e incluso impulsar unha iniciativa de agricultura ecolóxica.

Comentarios