Varias asociaciones proponen garantizar la vivienda por ley

Se trata de una iniciativa legislativa popular en la que participan la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVV), La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y la Asociacion Libre de Abogados (ALA).

El objetivo de esta iniciativa es conseguir 50.000 firmas para llevar la propuesta a la Asamblea y que los cuatro partidos políticos debatan sobre la necesidad de crear una ley que garantice el derecho constitucional a tener acceso a una vivienda.

Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de la FRAVV, considera que "el derecho a una vivienda es un derecho que en estos momentos que no está garantizado" y pide que la Comunidad de Madrid, a través del IVIMA, "ponga en el mercado un número suficiente de viviendas para atender estas necesidades y que se desarrollen políticas para que la vivienda vacía salga a mercado, principalmente aquella que pertenece a bancos e inmobiliarias"

Además, otra de las medidas que contemplan para esta ley es que "aquellas familias que están en situación de pobreza no se vean privadas de servicios como el agua, la luz y el gas", es decir, que no se les corte el suministro en caso de no poder pagarlo.

Esta y otras medidas serán presentadas el martes y se prevee que a finales de febrero comience la campaña de recogida de firmas para poder llevar la inciativa a la Asamblea.

