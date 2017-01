Un gran UCAM resucita ante el Zaragoza y da la primera victoria a Francisco

El UCAM Murcia se aferra al sueño de la permanencia tras derrotar al histórico Zaragoza (1-0). Primera victoria desde que Francisco se hizo con el equipo, que llegó gracias a una gran actuación coral de los universitarios. Supo crear peligro en la primera mitad (la falta de puntería evitó algún gol más) y también resistir cuando más apretaba el Zaragoza en la segunda mitad. Ya a la contra pudo sentenciar, pero al menos mantuvo esa renta mínima que bastó para los tres puntos.

Tras unos minutos de tanteo, el UCAM dio un paso al frente. Natalio tuvo dos ocasiones clarísimas pero luego asistió a Collantes tras una contra lanzada por Jona para que éste batiera a Irureta. Biel Ribas tuvo poco trabajo hasta el descanso, pero sí tuvo que emplearse tras el mismo. Un remate de cabeza de Cabrera en el 54' fue despejado en el suelo por el meta. A continuación, sufrió el UCAM el asedio aunque Ángel no estuvo acertado. En los últimos minutos también pudo llegar el segundo pero Collantes no acertó de nuevo y en el tiempo añadido Luis Fernández sacó un balón bajo palos tras un remate de cabeza de un rival. No entró y el UCAM sumó la primera victoria con Francisco.

FICHA TÉCNICA

UCAM Murcia: Biel Ribas; Tekio, Hugo Álvarez, Albizua, Morillas; Collantes, Basha (Manuel Sánchez 57'), Juande Vicente; Natalio (Nono 63') y Jona (Luis Fernández 78').

Real Zaragoza: Irureta; Isaac (Bagnack 80'), Marcelo Silva, Cabrera, Jorge Casado; Zapater, Jesús Valentín (Erik Morán 70'); Xumetra, Cani, Edu García (Dongou 73'); y Ángel.

Gol: 1-0 (25') Collantes culmina un contragolpe.

Árbitro: Aís Reig (valenciano). Amonestó a Cani (15'), Ángel (22'), Marcelo Silva (46'), Basha (56') y Hugo Álvarez (75'),

Estadio: La Condomina. 2.737 espectadores

