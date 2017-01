La ola de frío estaba en la calle, pero el calor ha rodeado la ordenación y toma de posesión de Antonio Gómez Cantero como obispo de Teruel-Albarracín. Cuatro cardenales y hasta una treintena de prelados han participado en la ceremonia que ha presidido el Arzobispo de Zaragoza, Vidente Jiménez Zamora. El lema del nuevo Obispo, según ha revelado en su homilía es "Bajo el signo de Emaús".

Y es que el Evangelio gira en torno al episodio de Emaús. El propio obispo se ha definido "como un pastor en el camino". "Soy Antonio, vuestro obispo.". Así empezaba su homilía Gómez Cantero. No ha faltado la referencia a la falta de vocaciones y al momento que vive la Iglesia: "Más de algún joven ha vuelto a la iglesia por el ejemplo y testimonio de otros. Porque la certeza “de quién me he fiado” se refleja también en el rostro. Hoy también nos toca salir y necesitamos sacerdotes, necesitamos religiosos y religiosas en marcha, necesitamos familias y laicos creyentes que dejen su testimonio, las brasas de su corazón. Hace muchos años leí a un obispo africano preguntarse: Si Dios ha plantado la semilla ¿Dónde está el árbol de las vocaciones, que hemos hecho de él? Pues esta es una pregunta que tenemos que hacernos todos, todos, porque quizás nos hemos perdido en diatribas y no hemos sabido manifestar la alegría del Evangelio. "

Con respecto al emblema que ha elegido, así se expresaba: "Finalmente he intentado que el pan partido y el báculo del buen pastor formaran el Crismón de Cristo, signo de la iglesia primitiva y también de la Acción Católica, de donde tanto he bebido. Creo en esta hermosa marcha de militantes recogida y alentada en el Vaticano II. Creo también en su trasformación y en su conversión. Ojalá que todos seamos otros Cristo en tantos y tantos caminos de oscuridad, caminos de heridas abiertas, caminos de ida a Emaús."

Comentarios