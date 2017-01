Acto en Polloe para recordar a Gregorio Ordoñez

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), Consuelo Ordóñez, ha advertido hoy que tanta responsabilidad tiene el brazo político de ETA de radicalizar a las nuevas generaciones como las instituciones y partidos que hacen oídos sordos ante el culto al terrorista en el País Vasco. Lo ha hecho en el cementerio de Polloe, durante el acto homenaje en torno a la figura del dirigente del PP Gregorio Ordóñez, asesinado ahora hace 22 años.

La hermana del edil asesinado ha señalado que “como muchos donostiarras, como muchos vascos y como muchos españoles” echa de menos “la lucha frontal contra quienes disculpan el asesinato selectivo, que alguien diga alto y claro que del mismo modo que un pederasta no debe jamás acercarse a un colegio, un condenado por terrorismo no debería ni oler una institución pública”.

Del mismo modo, ha destacado que también echa en falta “la honestidad de quienes trabajan por la dignidad de todos sin hacer malabares para no molestar a potenciales socios electorales”.

Durante su intervención, ha insistido en que “estamos manchando” la memoria de quienes “aceptaron ser asesinados a cambio de defender la libertad de todos. A aquellos que puedan pensar que el contexto era otro, que hoy la situación es muy diferente porque ETA ya no mata y que la democracia ha triunfado”, ha añadido, “les digo que el terrorismo acabará cuando ETA no tenga soporte político, cuando ETA y sus miembros no tengan apoyo social”.

En el acto organizado por la Fundación Gregorio Ordóñez, la presidenta de COVITE ha destacado que hoy “en San Sebastián, en Hernani o en Azpeitia, Lekeitio, en las calles, en los Institutos y en los salones de Pleno, se brinda con honores en torno a asesinos orgullosos de serlo. Y os digo algo: tan culpable es quien aplaude a un asesino como quien no hace nada por evitar ese aplauso. Tan culpable es quien envenena las mentes de los más jóvenes dándoles el ejemplo de criminales de la peor calaña, que quien cede y concede ante los radicales”, ha zanjado.

Entre los representantes institucionales y personalidades políticas que se han dado cita en Polloe para acompañar a la familia estaban la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria; el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés; el presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso; dirigentes como Borja Sémper, Nerea Llanos, Iñaki Oyarzabal, o representantes de otras formaciones políticas, como Ernesto Gasco.

