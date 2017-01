Continúa el temporal

Seguirá nevando en el interior de la provincia de Castellón, allí siguen en alerta roja. Puede nevar también, aunque de forma más débil en el interior norte de Valencia y en cotas por encima de los mil metros.

En el resto, seguirá lloviendo, con especial intensidad en el sur de Valencia y norte de Alicante, donde además va a soplar viento del nordeste muy fuerte, con rachas de más de 100 kilómetros por hora.

Siguen cortadas una treintena de tramos de carreteras de la red secundaria sobre todo en la zona de Los Serranos en el interior de Valencia, y en las comarcas castellonenses de el Alto Mijares, el Alto Maestrat, el Alcalatén y en els Ports. En cuanto a las carreteras de la red principal, solo permanecen cerradas la nacional 232 en Morella, la 330 en Casas Bajas y la 420 en Torrebaja. La A-23 en Barracas, y la A-3 ya están abiertas, aunque con mucha precaución por la presencia de hielo.

Después de que unas 2 mil personas se quedaran atrapadas en la A-3 durante casi 20 horas ya ha comenzado la batalla por las responsabilidades. Desde el gobierno valenciano y desde algunos grupos en Les Corts, se piden explicaciones al gobierno central, por ser la responsable del tráfico en las carreteras. Pero, el ministro de Fomento asegura que no ha habido imprevisión y que la situación ha sido excepcional.

Los técnicos de Iberdrola han estado trabajando durante toda la noche para tratar de devolver el suministro a todas las zonas afectadas por el corte que provocó la caída de dos torres de alta tensión por culpa del temporal. Afortunadamente anoche pudo solucionarse el problema en los municipios de Utiel y Requena, pero en estos momentos quedan aproximadamente 9.500 clientes sin suministro en la zona.

El President Puig, que esta mañana visitará Utiel y Requena, recibió la llamada ayer tarde de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y del ministro de Industria, quienes le garantizaron que en las menos horas posibles se restablecería el suministro, al menos en parte.

En cuanto al tráfico ferroviario, los trenes AVE Madrid-Alicante funcionaban anoche con trasbordos en Albacete o desvío a Valencia y desde allí, por carretera a Alicante. En cambio, se restableció el tráfico ferroviario en la línea Xàtiva-Alcoi. También en el tramo Chinchilla-Caudete, de las líneas entre Albacete y Alicante. Según RENFE, desde el primer tren Albacete-Alicante de esta mañana ya se restablece el servicio normalizado.

Ayer tarde, la guardia civil pudo por fin evacuar a 55 menores y 16 adultos de un albergue de la localidad de Casas del Rio donde habían pasando la noche sin luz y sin gas. Esta evacuación se realizó en vehículos oficiales hasta un punto seguro donde fueron trasladados por un autobús hasta la localidad de Carcaixent.

El temporal de lluvia en la zona de l'Horta sigue provocando que los viales que atraviesan el barranco del Carraixet permanezcan cortados por peligro de desbordamiento. Concretamente en los municipios de Moncada, Foios, Vinalesa y Museros. Los bomberos tuvieron que rescatar a una mujer que se había quedado atrapada en su coche en el barranco. En Valencia capital el granizo que cayó con fuerza a media mañana cubrió las calles de un manto blanco de hielo acompañado de una cortina de agua y fuerte aparato eléctrico.

La mañana fue muy complicada también en Castellón. En el interior por fuertes nevadas que han llegado a acumular más de medio metro de nieve. En Morella no nevaba tanto desde 1993. En la costa no ha sido nieve, sino agua. Más de 170 litros por metro cuadrado recogía Castellón. No llovía tanto un día de enero en la capital castellonense desde 1912. Además, el viento sigue soplando con mucha fuerza y eso provocaba ayer desalojos de urbanizaciones próximas al mar que también registra un temporal marítimo con olas de entre tres y cuatro metros. En Nules la Cruz Roja se movilizó para desalojar a varios vecinos de urbanizaciones cercanas a la costa.

En la provincia de Alicante, aunque la situación sigue siendo complicada en la comarca de l'Alcoià i el Comtat, la cosa va mejorando. Queda nieve en esas comarcas.

Comentarios