Ledesma recibe el apoyo de los vecinos que claman contra la moción de censura

Los vecinos de Alhaurín El Grande han mostrado su apoyo esta tarde a su alcaldesa en una concentración que ha reunido a numerosas personas en la Plaza Baja del municipios poco después de las seis y media de la tarde. Ante los vecinos, la regidora, ha agradecido el apoyo recibido a falta de apenas unos días para la celebración del pleno que debatirá la moción de censura que ha presentado la oposición en bloque.

La alcaldesa del municipio malagueño de Alhaurín el Grande, Antonia Ledesma, de Por Alhaurín, ha enviado una carta a los vecinos de la localidad "explicando la situación actual", tras la moción de censura presentada por toda la oposición, incluido el PP, "y pidiendo su apoyo en estos momentos".

De igual modo, según han comunicado, se ha convocado una concentración vecinal el próximo sábado, día 21 de enero, "para mostrar el rechazo a esta moción de censura". En concreto, en la misiva, la alcaldesa recuerda que "el pasado 11 de enero será un día recordado en nuestro pueblo por otra artimaña de Francisco Conejo", indicando que "de nuevo ha perturbado la convivencia y ha dañado la imagen de Alhaurín el Grande".

"Conejo compra concejales para destrozar la buena marcha de Alhaurín. Compra a los comunistas entregándole la alcaldía a Teresa Sánchez cuya soberbia representa todo lo contrario a los sentimientos y forma de ser de la inmensa mayoría de nuestros vecinos", se precisa, al tiempo que se añade que "fomenta el transfuguismo". "Somete a la mayor de sus vergüenzas a sus concejales del PSOE, haciéndoles apoyar el comunismo con una total falta de escrúpulos y de ética política y también se une a los socialistas del odio para cometer este nuevo atentado contra Alhaurín el Grande", ha señalado en la cara.

Para Ledesma, "Alhaurín siempre ha sabido responder a estos ataques con firmeza, por eso quiero que todos sepáis, queridos vecinos, que gracias a vuestro apoyo y a vuestra valentía, vamos a sacar fuerzas para luchar contra este despropósito. Esta moción de censura es un auténtico fraude que va contra el sentir general de nuestro pueblo", ha sentenciado.

Al respecto, ha añadido que "la inmensa mayoría de vosotros de todas las ideologías políticas, nos habéis trasladado vuestro rechazo a esta moción de censura que nadie comparte", ya que, según señala, "se están llevando a cabo y se están realizando nuevos proyectos ilusionantes para nuestro pueblo, proyectos que no podemos perder por la ambición personal y la sinrazón de unos pocos".

También recuerda que el pasado 24 de mayo de 2015, los vecinos "hablasteis y expresasteis vuestra voluntad en las urnas", donde Por Alhaurín obtuvo diez concejales y el PP un concejal, con lo que el centro político consiguió la mayoría absoluta. Por su parte, continúa, "los partidos de izquierdas resultaron claramente perdedores, PSOE cuatro, Asalh cuatro y Podemos-IU dos".

"El día 20 de febrero tuve el honor de ser vuestra alcaldesa, tras un pacto de investidura con el PP y que hoy traiciona la concejala expulsada, ya que no ha conseguido someternos a sus chantajes", ha incidido, al tiempo que ha aseverado que "la democracia no puede ser destrozada por unos pocos concejales cargados de odio y sin proyecto alguno para la sociedad, jugando al 'todo vale' a pesar del daño que están causando a nuestro pueblo".

No obstante, la regidora deja claro que "vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para que esta incomprensible moción de censura no prospere", pidiendo apoyo al pueblo para que "esta moción de censura que va contra el interés del pueblo no prospere".

Por su parte, el PSOE de Alhaurín el Grande ha acusado a Ledesma de "llenar de odio todo un pueblo y llamar al desorden público" y ante la carta publicada este jueves por la regidora, la Comisión Ejecutiva Local y el grupo municipal del PSOE de Alhaurín el Grande han manifestado que el municipio "no se merece una alcaldesa y un equipo de gobierno que aliente el desorden público mediante escritos llenos de falsedades y calumnias ante un hecho legítimo y democrático como una moción de censura".

"Una alcaldesa que inunda de odio todo un pueblo y divide a sus vecinos debe ser desalojada democráticamente de su puesto por regeneración política", han asegurado desde el PSOE a través de un comunicado, al tiempo que han añadido que "aún más quien es la heredera de un proyecto político condenado por corrupción en los tribunales de justicia".

Asimismo, los socialistas han criticado que "las falsas acusaciones vertidas son muy graves" y que "pretenden esconder la verdad de la moción de censura, que once concejales de cuatro grupos políticos se unen para que Alhaurín tenga un gobierno limpio y democrático que acabe con la política del miedo, el clientelismo y la corrupción impuesto desde el año 2000".

Han lamentado, de igual modo, que "nuevamente acusan y atacan a Francisco Conejo porque saben que siempre ha luchado para destapar y denunciar la corrupción en Alhaurín el Grande".

"Son estos usos antidemocráticos y sectarios, que se han llevado hasta el último rincón del Ayuntamiento, los que pretendemos erradicar cuando firmamos la moción de censura con tres grupos políticos de la corporación", han hecho hincapié desde el PSOE, al tiempo que han criticado, en un comunicado, que "la incapacidad de diálogo y la falta de empatía política y personal de la alcaldesa y su equipo con su socio de investidura es un asunto que debería resolver Por Alhaurín con el presidente provincial del PP, Elías Bendodo".

Por otro lado, han recordado que la moción de censura "es el resultado de un pacto político entre las fuerzas que se presentaron a las urnas contra la corrupción de un partido encabezado, primero como candidato y aún como presidente de honor, por un condenado por pedir un soborno", advirtiendo de que "la alcaldesa olvida que mediante moción entró como edil en el gobierno y que recibió la vara de mando de un alcalde cercado políticamente hasta por los suyos".

Asimismo, desde el PSOE de Alhaurín el Grande han indicado que el PP de Málaga y Andalucía "serán responsables del apoyo incondicional a un proyecto político presidido por un condenado por corrupción, que ha manchado el nombre de Alhaurín el Grande, ha amedrentado a sus adversarios y ha cultivado una cultura clientelar para dolor de unos y otros".

Por último, han reiterado que una carta como la firmada por Ledesma "nos reafirma en lo que el PSOE de Alhaurín el Grande defiende desde su fundación: lucha por las libertades públicas, regeneración democrática e igualdad. Estos valores guían nuestra acción en Alhaurín el Grande frente al odio, la división y la calumnia que los herederos de la corrupción enarbolan para mayor escarnio de nuestro pueblo. Alhaurín no se merece un gobierno que lo enfrenta y divide, que le miente y controla, que impide sus libertades", han concluido.

