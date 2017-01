Els Emaná “la lien” a Lugo

A la tercera va la vençuda, pensarà Juan Merino després del partit d’avui. Des de la seva arribada a Tarragona, Merino només havia aconseguit dos empats, però amb la victòria d’avui a l’Anxo Carro el Nàstic torna a guanyar després de cinc jornades sense fer-ho. Els germans Emana han estat els autèntics protagonistes amb dos gols d’Stephane i un altre d’Achille.

Juan Merino ha sorprès amb el dibuix tàctic a l’Anxo Carro. L’entrenador andalús del Nàstic ha apostat per una defensa de cinc homes; amb Perone, Bouzón i Suzuki de centrals i Mossa i Gerard com a laterals. A més a més, ha situat a Cordero de mitja punta i a Emana i Barreiro com a referències en atac.

Ha estat valent el Nàstic que des del primer moment ha buscat la porteria visitant. El primer en avisar ha estat Mossa als sis minuts de joc amb un xut llunyà que José Juan ha enviat a córner. Però malauradament Mossa seria el trist protagonista de la primera meitat. Al minut 12, el lateral grana cometia penal sobre Iriome per una agafada dins l’àrea a la sortida d’un córner. No ha perdonat Joselu des dels onze metres per a fer l’1 a 0 i signar el seu catorzè gol en lliga.

El partit ha estat igualat. El Nàstic no s’ha desinflat i ha buscat l’empat. Emana, en dos xuts de falta des de la frontal de l’àrea a provat sort però els seus llançaments els ha repel·lit la tanca defensiva. Mentrestant, Juan Muñiz, l’especialista grana en aquestes accions s’ho mirava des de la banqueta. També ho ha intentat el Lugo amb una bona acció de Pedraza dins l’àrea que ha refusat Manolo Reina. Però l’ocasió més clara de la primera meitat per al Nàstic arribava just abans del descans amb un remat de cap d’Achille Emana que s’estavellava al travesser de la porteria de Jose Juan.

A la represa el partit ha mantingut el mateix ritme, inclús amb un Nàstic superior en diferents fases. Al minut 48, Merino donava entrada a Stephane Emana en el lloc de Manu Barreiro, que aquesta setmana ha arrossegat problemes físics per una petita contractura. L’entrada del petit dels Emana seria transcendental.

Stephane avisava al minut 50 quan per molt poc no arribava a connectar una bona centrada de Valentín. Però no perdonaria poc després, al 54, després d’una bona combinació entre els dos germans Emana, assistència d’Achille amb el cap i remat de Stpehane que aconseguia l’empat a un gol.

Quan més bé estava el Nàstic sobre el terreny de joc ha arribat un autèntic gerro d’aigua freda per als de Tarragona. Al minut 54, assistència de Jordi Calavera i remat de Joselu que posava el 2 a 1.

La perseverança ha donat la recompensa als de Merino, i al 72 tornava l’empat. Una centrada de Gerard Valentín des de la banda dreta acabava amb un cop de cap d’Achille al segon pal per superar a Jose Juan i fer el 2 a 2.

Però el camí cap a la victòria no seria gens fàcil. De fet, Joselu amb un remat de cap a la frontal de la petita ha estat a punt de tornar ha avançar als de Luis César però el seu remat picat ha marxat per damunt del travesser.

I ja al minut 88 arribaria la jugada clau del partit. Una bona acció d’Alex López dins l’àrea, la treia amb les mans el porter local Jose Juan però el refús el pescava Stephane per aconseguir capgirar el marcador i establir el definitiu 2 a 3 i fer embogir a la banqueta del Nàstic.

Comença la segona volta amb una victòria però encara en faltaran moltes més. Els grana es resisteixen a donar-se per vençuts i prometen donar molta guerra. El proper dissabte al Nou Estadi (18h) una nova final en la visita del Huesca.

