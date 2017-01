Empate del Alavés en Mendizorroza para cerrar la primera vuelta (2-2)

El Alavés volvió a recular en la segunda parte y acabó empatando en Mendizorroza, que es el resultado más recurrente en la capital alavesa. Salvo dos victorias (ante Granada y Betis) y dos derrotas (con Real Madrid y Espanyol) el resto de compromisos han terminado en tablas. El Leganés hizo un partido muy serio y en los últimos instantes incluso pudo hacer el tercer gol.

Los vitorianos llevaron la iniciativa en los primeros compases. En el 10, tras un remate defectuoso de Marcos Llorente, el zaragozano Víctor Laguardia empaló un disparo que superó a Herrerín. Los de Pellegrino se empezaron a sentir cómodos al dejar la iniciativa un poco más a su rival y con combinaciones sin demasiada profundidad que le permitieron tener bastante más dominio del esférico que el Lega.

Cuando parecía que los alavesistas se iban a marchar por delante en el luminoso, llegó un error defensivo de la zaga y el gol de Guerrero. Fue un jarro de agua fría para los jugadores y para la grada de Mendizorroza. Pero la historia volvió a repetirse y para el minuto 50, el Alavés se había puesto de nuevo por delante gracias a un disparo envenenado de Ibai que tocó levemente Edgar Méndez. Aunque los pepineros reclamaron un fuera de juego, la repetición de la jugada les quitó la razón.

El Alavés reculó, trató de dormir el partido y acabó viendo cómo le empataban. Gabriel de cabeza en el 58 y con el pie en el 81, Siovas cerca de la cruceta en el 68 y Víctor Díaz en el 70 ya avisaron antes del gol. El Leganés botó un corner desde la derecha a seis minutos del 90 y un cabezazo de Insua jugándose el tipo llevó el 2 a 2 al marcador y la desesperación a las gradas.

Concluye la primera vuelta para dos equipos que han ascendido esta temporada y que se muestran muy satisfechos por los puntos conseguidos y por el fútbol desplegado. Ya les gustaría a Sporting o Granada, por ejemplo, tener las mismas sensaciones que los babazorros y los pepineros. Los de Pellegrino, además, pueden firmar el pase a semifinales de la Copa el próximo martes. Sería la quinta ocasión en su casi centenaria historia.

ALAVES (4-2-3-1): Pacheco; Vigaray, Laguardia, Alexis, Theo; Llorente, Manu; Edgar, Camarasa, Ibai; y Deyverson.

Cambios: Torres por Edgar (min. 74).

Toquero por Ibai (77).

Katai por Camarasa (84).

Banco: Ortolá, Santos, Krsticic y Martín.

LEGANÉS (4-3-2-1): Herrerín; Bustinza, Mantovani, Insua, Adrián Marín; Víctor Díaz, Rubén Pérez, Timor; Gabriel, Machís; Guerrero.

Cambios: Siovas por Timor (min. 62).

Unai López por Víctor Díaz (72).

Szymanowski por Machís (55).

Banco: Champagne, Rico, Luciano y Mozo.

ARBITRO: Munuera Montero, colegio andaluz. Amarillas para Theo Hernández (min. 2), Ibai (17) y Alexis (91) en el Alavés. En el Leganés a Gabriel (82) y Rubén Pérez (92).

GOLES: 1-0. Min. 10. Laguardia de fuerte disparo. / 1-1. Min. 44. Error en la zaga y gol de Guerrero. / 2-1. Min. 50. Centro chut de Ibai Gómez que roza Edgar a gol. / 2-2. Min. 84. Corner botado por el Leganés y remate de Insua a la red.

INCIDENCIAS: 19.126 personas en Mendizorroza. Cerca de un centenar animando al Leganés. Cordialidad en las gradas. El choque comenzó con 6 grados y terminó con apenas 2.

PELLEGRINO: “Fue un partido muy disputado, con mucha presión de parte de los dos equipos. Tuvimos controlado el choque durante casi todo el tiempo pero al final se nos escapó. No se creó mucho peligro y pienso que hicimos un poco más que ellos para llevarnos el compromiso. Estamos vivos mucho tiempo en los partidos y competimos bien pero igual hay que mejorar cuando se nos van en esos últimos instantes. Estamos en el buen camino y el martes tenemos una final en la Copa. Hemos dejado un sello de competitividad y seriedad. No me voy satisfecho porque creo que perdimos dos puntos. Quiero pensar en positivo y creo que el equipo va creciendo poco a poco. El Leganés nos ganó en las segundas jugadas en el juego aéreo pero no tuvieron dominio. Son cosas del partido que tenemos que superar. Creo que la primera vuelta es de buena a muy buena pero tenemos las expectativas de seguir mejorando. Hay hambre en el vestuario por eso está hoy dolido y eso es algo bueno”.

GARITANO: “El empate es justo. No ha sido nada sencillo. En el primer corner en la segunda jugada de ataque suyo ya íbamos 1-0. En la segunda parte nos pasó lo mismo. Dos veces en un mismo partido es algo muy complicado. Hemos sumado y seguimos remando. Hemos sido capaces de empatar en dos ocasiones a un equipo con un estado de ánimo bueno y que está jugando bien. Para nosotros este punto es bueno. No bajamos los brazos. Veníamos de un partido contra el Athletic en el que no fuimos capaces de hacer un gol y en Vitoria hemos sabido empatar dos veces. Incluso hemos tenido la intención de ir a por el tercer gol. Nuestra primera vuelta ha sido buena y ahora empezamos la segunda partiendo de cero. Ellos tienen jugadores fuertes, con altura y futbolistas como Ibai que le pegan muy bien y creo que es un punto que nos vale”.

DETALLE: El Alavés lució el eslogan “Bai Mendizorrotza” en la pechera apoyando la ampliación del estadio. El lunes presenta a “Rioja Alavesa” como patrocinador de la camiseta para la segunda vuelta.

