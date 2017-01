Nueva derrota

El Embutidos Pajariel Bembibre sumó su tercera derrota consecutiva ante un Star Center-Uni Ferrol que tuvo el control del choque durante la mayor parte del mismo. 61-71 fue el resultado de un encuentro en el que la escuadra berciana, muy mermada por las bajas, llegó casi sin opciones a la recta final.

No pudo reencontrarse con la victoria el Embutidos Pajariel Bembibre, que acumula tres partidos encuentros consecutivos saldados con derrota y aún no ha vencido en 2017. Esta vez cayó por 61-71 ante un Star Center-Uni Ferrol que basó en su mayor acierto en el tiro un triunfo muy solvente en un Bembibre Arena cuya afición animó durante muchos minutos en busca de una remontada que finalmente no llegó. Aunque mantuvieron el ‘basket average’, las del Bierzo Alto sumaron una derrota, la décima de la temporada, que, no obstante, no supone que pierdan ningún puesto en la clasificación.

Hasta el tercer cuarto tuvo opciones la escuadra dirigida por Fran García, que se vio condicionada cuando llegó a igualar el marcador y una falta muy discutida por la hinchada local acabó en una jugada de 4 puntos tras una técnica a una Vega Gimeno que no se explicaba la señalización de la misma. La baja de Brianna Banks, lesionada en Zaragoza tras una dura acción que dejó su hombro dañado, fue un impedimento más para un conjunto berciano en el que Katya Fedorenkova también vio limitada su aportación por una dolorosa lesión en el tendón de Aquiles sufrida durante la última semana. Todo sumó para la derrota final.

Un mal primer cuarto empieza a lastrar las opciones rojillas

El encuentro arrancó, sin embargo, con buenos minutos defensivos de las rojillas, que robaron varios balones y parecieron dominar en la pintura. No lo consiguieron plasmar en el electrónico las de Fran García, que cometieron varios errores aprovechados por las ferrolanas para cosechar dos parciales de 0-5. Lideradas por Ana Suárez, que anotó 9 de sus de 19 tantos en este asalto inicial, la escuadra departamental cogió una interesante renta (14-21) al final del mismo gracias a un triple casi sobre la bocina de Patricia Cabrera que hizo bastante daño en la moral de una escuadra local en la que sólo Dragana Svitlica y Ariel Edwards anotaron en el primer cuarto.

El atasco que había vivido en los minutos previos el equipo berciano se confirmó al comienzo del segundo acto -1 punto en 6 minutos-, en que Vega Gimeno abrió la anotación en un intento de recortar una desventaja que llegó a las dobles figuras por la aportación de Shacobia Barbee, que hizo 9 de sus 20 puntos en estos minutos previos al descanso.

La suerte tampoco estaba con las bembibrenses, que veían cómo varios lanzamientos, muchos liberados y más o menos cómodos, se salían prácticamente del interior de la canasta. Reaccionaron, sin embargo, con sendos triples, de Fedorenkova y Aleksandra Stanacev respectivamente, que permitieron albergar esperanzas. La mejoría, en el único cuarto con balance favorable para las locales, se confirmó con la contribución de Edwards y Svitlica, que acabaron el encuentro con 20 y 17 tantos respectivamente y cuyas canastas pusieron el 30-35 en el luminoso antes de la media parte.

Un parcial de 0-10 fulmina las opciones locales

Una canasta de la estadounidense del cuadro berciano en la reanudación selló el parcial de 6-0 acumulado con el cuarto anterior, dando paso a los mejores minutos de las de Fran García. La tripleta de jugadoras altas del conjunto berciano, con la inestimable ayuda de Monty, tuvo un papel fundamental en una remontada, a la postre estéril, pero que culminó poniendo la igualdad en el electrónico (43-43) tras un triple de Vega Gimeno.

La alero rojilla, que parecía de nuevo muy enchufada, fue la protagonista de una jugada que posiblemente tuvo un papel determinante en el desenlace del choque. En un lanzamiento triple de Cabrera, fue castigada con una falta muy discutida por los seguidores locales y que desembocó en una técnica a la valenciana que fue aprovechada por la escolta canaria para culminar una jugada de cuatro puntos que supuso un mazazo para las bercianas, que se quedaron en shock y apenas anotaron una canasta en unos minutos aprovechados por las departamentales para colocar su ventaja en las dobles figuras (45-55) antes del último cuarto.

Volvieron a romper la barrera psicológica del +10 las de Lino López al culminar un parcial que llegó a 0-10 acumulado con los minutos previos al inicio del último acto, en el que las bercianas apenas lograron reducir la desventaja hasta el -8. Pese a los intentos de las bembibrenses, a la postre infructuosos, las ferrolanas se mostraron muy seguras de sus posibilidades, sin permitir en ningún momento que su renta se situara en cotas peligrosas. Incluso llegaron a tener ganado el ‘average’, aunque en el tramo final las de Fran García consiguieron mantenerlo gracias a un 2+1 de Stanacev que puso el definitivo 61-71.

La ficha del partido:

EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE, 61 (14+16+15+16): Dragana Svitlica (17), Aleksandra Stanacev (8), Itziar Germán (2), Vega Gimeno (5), Ariel Edwards (20) –cinco inicial-; Monty (6) y Katya Fedorenkova (3).

Entrenador: Fran García.

STAR CENTER-UNI FERROL, 71 (21+14+20+16): Ana Suárez (19), Ana Calvo (11), Bea Sánchez (4), María Araujo (8), Shacobia Barbee (20) –cinco inicial-; Patricia Cabrera (7) y Vilma Kesänen (2).

Entrenador: Lino López.

Árbitros: Jesús Marcos Martínez Prada y Esperanza María Mendoza Holgado.

