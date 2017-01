Valentía y flores para empezar

Se alza el telón por primera vez en el concurso. La entrega de antifaces de oro hará más larga la espera. Las coplas de la antología prolongarán los nervios de la primera vez y luego los primeros acordes del carnaval 2017.

Será la comparsa Las valientes, no podían tener otro nombre. Desde San Fernando llega la agrupación de José Manuel Fernández Barberí. El pasado COAC se presentaron con El Mensajero, pero finalmente no pisaron las tablas. Sí que lo hicieron en el año anterior con ‘Los calderillas’ y terminaron el concurso en preliminares.

La primera chirigota de la noche llega desde Cádiz. Gora ke ahy partido independentista de kai. El año pasado no participaron y muchos creían que tenía que ver con la idea que presentó en 2014 Miguel Ángel Ríos, cuando puso sobre las tablas a la chirigota ‘Este año me retiro’, pero no lo hizo, sólo se dio un descanso de dos carnavales. Así que este año llega con las ideas renovadas para tratar de causar una grata impresión en su vuelta a las tablas.

La primera agrupación que llega desde fuera de la provincia gaditana es la comparsa sevillana El hombre de los mil rostros de Antonio García Clavijo y de Domingo de los Santos. Tras más de cinco años participando en el carnaval de Dos Hermanas, el pasado concurso dieron el salto al concurso gaditano y se presentaron con ‘Los Guapos’ y se quedaron en la primera fase del concurso.

Tras ellos llega el turno del primer cuarteto del concurso. Desde Córdoba llega Pesadilla en España. La última vez que pisaron las tablas fue en 2014 y lo hicieron con el cuarteto Diga Melón. Un año antes se retiraron antes de comenzar el concurso.

Cierra la función la cabeza de serie. La comparsa de Germán García Rendón. Una de las promesas del carnaval de Cádiz. El joven autor gaditano poco a poco se va consagrando en la fiesta y tras terminar el pasado carnaval en semifinales y dejando muy buen sabor de boca con OBDC La vida es Bella este carnaval apuesta por continuar con su marca con OBDC, la última flor. Las coplas reivindicativas y la dulce melodía de su comparsa son algunas de sus señas de identidad. Así cierra la función la gran atracción de la noche y una de las agrupaciones que a buen seguro será una de las más esperadas en cada pase.

