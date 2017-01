"Creo que el resultado es justo, hicimos un gran trabajo"

El entrenador del Xerez CD, Vicente Vargas, terminaba el partido "muy contento" con el esfuerzo y el trabajo de sus jugadores durante el derbi. Para el preparador azulino, este domingo "hemos visto fútbol, con dos equipos que se han entregado en el campo, podíamos haber ganado, pero también perdido, creo que al final el resultado es justo".

Pero Vargas no acabó muy contento con la actuación arbitral, “no me gusta hablar del colegiado, no suelo hacerlo, pero me ha parecido que en algunas jugadas no hemos tenido las decisiones acertadas, ha habido otro penalti que no nos pitó”.

