Consternació i dol

Consternació pel doble homicidi entre el cos dels agents rurals i també entre els caçadors. Entre els primers, ja s'està reobrint el polèmic debat sobre la necessitat o no d'anar armats; i entre els caçadors es demana unificar criteris entre Generalitat i Guàrdia Civil a l'hora de concedir llicències per caçar i permisos d'armes.

Avui el poble d'Alcoletge, on vivia David Iglesias, de 39 anys un dels agents morts, està trasbalsat, segons l'alcaldessa, Lluïsa Prat. Han fet aquest migdia un minut de silenci. Demà el fara Lleida, ciutat on vivia l'altre agent mort, Xavier Ribes de 43.

Consternació també entre els companys del cos d'agents rurals, on sorgeixen veus que reclamen revisar la necessitat de dur o no armes en les seves tasques de vigilància i inspecció.

I entre els caçadors es condemnen els fets i es lamenten. De fet, el col.lectiu es desvincula de l'autor dels fets d'ahir, "no és un caçador", diu el secretari de la Federació Catalana de Caça, Ramon Mayench. I no ho és, segons el seu criteri, perquè no tenia el permís vigent per dur l'arma amb què va disparar els dos agents rurals. Tot el contrari del que defineix els caçadors: sempre van amb tota la documentació en regla, segons Mayench.

No obstant això, sí que demana unificar criteris entre Generalitat i Guàrdia Civil i revisar les condicions amb què una persona surt a caçar. Que s'anul.li la llicència de caça de forma automàtica quan un caçador perd o té caducat el permís d'armes. La primera correspon a la Generalitat i la segona a la Guàrdia Civil.

Encara s'ha de determinar si els funerals per aquest doble homicidi seran conjunts o per separat. Dia de dol, avui, decretat pel govern de la Generalitat, on s'han suspés tots els actes lúdics i festius.

