Please elabora un decálogo con 10 reglas para mejorar la conducción en las carreteras

La plataforma Please ha elaborado un decálogo del usuario de carreteras con 10 reglas para mejorar la conducción en las carreteras. Algunas de las recomendaciones son no utilizar el teléfono móvil o no beber ni consumir drogas al volante. El objetivo es concienciar a todos los conductores de la necesidad de circular con precaución, ya que Mallorca es uno de los destinos estrella para los aficionados al ciclismo.

El presidente de Please, Rafael Serrano, explica que la plataforma nace en Balears por la cantidad de turistas que vienen a practicar ciclismo en las Islas. La intención es concienciar a conductores y ciclistas para que convivan en las carreteras. La plataforma, integrada por la Federación empresarial Balear de Transportes, CEMEX, la Federación de Ciclismo, la Asociación de Autoescuelas de Balears y la empresa Unisport Consulting, ha elaborado un decálogo del usuario. Algunos puntos son cuestiones evidentes pero que a veces cabe recordar.

Rafael Serrano asegura que muchas veces se genera un gran estrés en las carreteras de Balears porque hay mucha gente de vacaciones pero mucha otra que está trabajando y tiene que llegar rápido a su destino. Dice que hay que procurar ponerse en el lugar del otro y tener paciencia. Pone de ejemplo la diferencia que hay entre conducir un camión o circular en bici, por lo que pide precaución.

Desde Please afirman que hay puntos que revisar en la normativa de tráfico porque hay situaciones ambiguas que en ocasiones confunden a los conductores.

