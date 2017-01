El Reus genera però no encerta. Aquesta és la sensació que deixa el conjunt roig-i-negre després de l’empat d’aquesta tarda contra el Mallorca.

El partit ha començat molt bé per als interessos locals quan als primers minuts de joc, Héctor Yuste cometia penal sobre Querol. Però igual que la setmana passada, el Reus tornava a desaprofitar la pena màxima. En aquesta ocasió el llançador ha estat Miramón, el porter visitant Cabrero ha endevinat les intencions del migcampista reusenc i ha aturat el penal. El porter balear ha estat un dels protagonistes del partit perquè a més a més, també ha enviat a córner un potent xut de Miramón des de la frontal de l’àrea, i també ha tret una mà providencial en un remat de cap d’Atienza a la sortida d’un córner.

El Mallorca també ha dit la seva. Lekic ha avisat en una acrobàtica rematada dins l’àrea que ha tocat al pal, però no ha perdonat a la següent. Una assistència des de camp propi, cap al punta mallorquí i aquest no ha perdonat superant per baix a Edgar Badia als 16 minuts de joc.

A la segona part el Reus ha estat molt superior, ha generat jugades d’atac però no ha sabut finalitzar-les amb encert.

Ja en el tram final, tots dos equips s’han quedat amb un jugador menys en un en un interval de només dos minuts. Primer, al minut 66 Jorge Díaz veia la vermella directa per protestar una decisió arbitral a Pérez Montero. Segons recull l’acta arbitral per dirigir-se al col·legiat d’aquesta manera: "¡Joder árbitro, vaya mierda nos pitas!". Però l’expulsió no ha condicionat el partit, perque just després, en una acció al mig del camp, Saúl veia la segona groga i enfilava camí de vestuaris.

Amb tots dos equips amb un jugador menys sobre la gespa ha estat el Reus qui n’ha tret més profit. Al minut 76, Máyor ha aprofitat una indecisió de la defensa del Mallorca per robar una pilota i superar a Cabrero amb un xut creuat i ajustat.

Amb l’1 a 1 en el marcador el Reus ha buscat a la desesperada el gol de la remuntada però el Mallorca ha sabut tancar files i evitar cap ensurt.

La propera setmana el Reus es desplaçarà fins a Anduva per enfrontar-se a un Mirandés que lluita per la permanència.

