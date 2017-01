El Salvador se lleva el mejor derbi de los últimos años

SilverStorm El Salvador había instalado en los días previos una gran pancarta en Pepe Rojo en la que se puede leer un mensaje directo a sus rivales: "Es muy difícil vencer a un equipo que nunca se rinde". Este mensaje, lejos de ser subliminal, fue un aviso de lo que se vería en el derbi, sin duda uno de los mejores en cuanto a juego, emoción e incertidumbre que se han vivido en los últimos años.

José Luis Rojí

Con lleno en las gradas y la retransmisión de Eurosport que inauguraba en Valladolid su temporada de retransmisiones del rugby español, el partido comenzaba con el Quesos siendo mejor y entrando fuerte en el partido, aunque los primeros compases se saldaron con empate en los lanzamientos a palos 3-3 ya que Griffiths y Hansie no fallaban en sus primeros pateos, por cierto, gran partido del sudafricano, impecable en el pateo y decisivo en el juego de organización. Los de Merino tomaron pronto el pulso, ganando en los contactos y siendo más rápidos en el movimiento del balón, lo que provocó el ensayo de Basso y el 10-3 en el marcador. El Salvador reaccionó cuando se vio superado y consiguió empatar el choque otra vez con el ensayo logrado antes del descanso por Pearce. Antes del descanso los queseros quisieron asegurar puntos y lanzaron a palos dos castigos que pasó Griffiths y que dejaron el marcador en el asueto 16-10. Reseñable la aportación de Manu Serrano, que hubo de entar al partido en un momento delicado y puso orden en la melé a base de experiencia.

En el retorno el Quesos Entrepinares volvía a ser superior y golpeaba a su rival en la línea de flotación poniendo el 23-10 en el minuto 65 al forzar un ensayo de castigo sobre su rival. Parecía todo decidido, pero los chicos de Juan Carlos Pérez no estaban dispuestos a dejar escapar el partido y no se dejaron ir, todo lo contrario. Como ya ocurriera hace una semana cuando consiguieron remontar a los portugueses de Direito, se lanzaron, gracias a su excelente poderío físico, a por el choque; Víctor Sánchez que volvía después de muchas semanas ausente, conseguía el ensayo que fue el `principio de la remontada y el acto de fe que necesitaba su equipo, pues con el 23-17 y minutos por delante esa fe dio frutos y les permitió tomar el mando del marcador en el minuto 72 gracias a un ensayo de castigo que decretó el árbitro Jorge Molpeceres. Aún quedaba una emoción por vivir, pues en el último suspiro el Quesos Entrepinares logró forzar un golpe de castigo que falló Alfeld, por lo que el marcador ya no se movió. del 23-24.

Ficha técnica:

José Luis Rojí

23 - VRAC Quesos Entrepinares: Pita Anae, Steve Barnes, Alberto Blanco, Dani Sthor, Jakobus Horn, Jose Basso, Kalo Gavidi, Matthew Axtens, Iván Espeso, Steve Alfeld, Fede Castiglioni, Gareth Griffiths, Alejandro Alonso, Va´a Mailei y John Wessell Bell

También jugaron: Álvaro Abril, Álex G. Müller y Pablo Miejimolle

24 - Silverstorm El Salvador: Leandro Wozniak, Dani Marrón, Andrés Alvarado, Fernando González Altés, Michael Walker Fitton, Matthew Foulds, Gerardo de la Llana, Joe Mamea, Juan Ramos, Hansie, Jean Ives Zebango, Thomas Pearce, Jonathan Carter, Raphael Blanco y Alberto Díaz

Parciales: 0-3, min. 2: Transformación de castigo de Graaff; 3-3, min. 4: Transformación de castigo de Griffiths; 10-3, min. 12: Ensayo de Jose Basso y transformación de Gareth Griffiths; 10-10, min. 29: Ensayo de Pearce y transformación de Graaf; 13-10, min. 31: Transformación de castigo de Gareth Griffiths; 16-10, min. 38: Transformación de castigo de Gareth Griffiths; 23-10, min. 65: Ensayo de castigo y transformación de Gareth Griffiths; 23-17, min. 63: Ensayo de Víctor Sánchez y transformación de Graaff; 23-24, min. 72: Ensayo de castigo y transformación de Graaff

Árbitro: Jorge Molpeceres. Amonestó a Zebango, Daniel Sthor, Leandro Wozniak, Alberto Blanco, Dani Marrón y Pita

Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 14 de la División de Honor de rugby

J. L. Useros

José Luis Rojí

Comentarios