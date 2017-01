Un punto de esperanza

Es tal el grado de necesidad que rodea al Sporting, que un empate a cero en el Villamarín no es digno de grandes celebraciones. Pero al menos el equipo no se volvió de vacío de Sevilla y, desde luego, dio más margen para la esperanza que en encuentros anteriores. Rubi ha dado un barniz diferente a su equipo en el poco tiempo que ha tenido para trabajar. Los primeros minutos fueron una buena declaración de intenciones. Este es un equipo que, si tiene que morir, lo hará matando. O al menos ese es el objetivo. Con mayor o menor acierto, el Sporting intentó mandar en el partido, tener la pelota y apostar por un estilo nuevo, que puede reconciliar al equipo con su afición y, confiemos, que con el fútbol.

No hicieron los rojiblancos un partido excelente, pero sí aseado. Y, desde luego, liberado de complejos. Rubi convenció a los jugadores de que se podía ganar fuera de casa. No se salió a empatar, sino lanzados al ataque. Y eso ya es una novedad. No se consiguió ese objetivo, entre otras cosas porque el Sporting tampoco generó muchas ocasiones de gol, pero sí tuvieron los rojiblancos la más clara del partido: la que se fabricó Cop con su presión, ayudado obviamente por el regalo de Durmisi.

FICHA TÉCNICA 0 - Real Betis: Adán; Piccini, Pezzella, Donk, Bruno, Durmisi; Brasanac (Petros, m.52), Dani Ceballos, Jonas Martin (Nahuel, m.83); Zozulya (Álex Alegría, m.52) y Rubén Castro. 0 - Real Sporting: Cuéllar; Lillo, Babin, Amorebieta, Canella; Xavi Torres, Nacho Cases, Carmona (Burgui, m.86); Víctor Rodríguez (Moi Gómez, m.61), Isma López y Duje Cop (Castro, m.75). Árbitro: Alberto Undiano Mallenco (Comité Navarro). Amonestó a los visitantes Babin (m.20) y Lillo (m.84) y a los locales Dani Ceballos (m.59) y Bruno (m.93). Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Benito Villamarín ante unos 35.000 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento esta semana de Concepción Andrade, la conocida 'Abuela del Betis'.

El lateral del Betis protagonizó una irresponsable cesión atrás a la que no llegó Petros. Cop disputó ese balón y le ganó la partida a un apurado Adán, que trató de despejarlo con los pies. A puerta vacía, pero demasiado escorado, el croata disparó al palo. Era el minuto 7 de la segunda parte y ahí estuvo la victoria.

En los primeros minutos del encuentro Cop tuvo otra ocasión, con un lanzamiento de falta que se fue alto por poco. Es verdad que no tuvo más y que el Betis sí dispuso de unas cuantas, varias brillantemente salvadas por Cuéllar, el mejor de los rojiblancos en el partido.

Las urgencias condicionan

Es muy pronto para extraer conclusiones y la realidad sigue siendo cruda, más después de que el Valencia ganara y el Leganés empatara. Pero este Sporting al menos transmite algo. Los jugadores parecen creer en la nueva idea de fútbol, en el nuevo estilo. Se apuesta por el toque, por intentar disputar la posesión de balón, por aspirar a mandar en los partidos, por presionar con mucha más intensidad y no recurrir al pelotazo permanente. Algunas de esas cosas sí se vieron en el Benito Villamarín. Hay más orden defensivo, una mayor ambición en el planteamiento inicial y la consigna de que el balón debe pasar lo más posible por el mediocampo y, en concreto, por Nacho Cases.

José Manuel Vidal / EFE

Bien por falta de calidad o bien por atenazamiento los jugadores del Sporting siguen haciendo cosas incomprensibles, como las que se encadenaron en los últimos minutos: la falta absurda de Lillo junto al córner, la mala resolución de Isma López al llegar al área inmediatamente después y no encontrar ninguna solución o la incapacidad de Burgui (al que se vio con más confianza y explosividad al saltar al campo) para meter al menos en el área la última falta del encuentro. Pero este Sporting transmite algo. Sigue en la UCI, pero al menos el pulso se ha acelerado un poco.

Comentarios