Más de 180 abonados siguen sin luz cuatro días después del temporal

Cuatro días después del temporal de nieve todavía quedan más de 180 abonados en la provinca que no tienen suministro eléctrico. Afortunadamente no hay ninguna población que esté a oscuras al completo, pero cuatro días después del temporal sigue habiendo gente que no puede encender una bombilla o la calefacción, si va con electricidad.

A lo largo de estos cuatro días ha habido localidades como Jorquera o Alcalá del Júcar que estuvieron completamente a oscuras. En Jorquera la luz volvió el domingo, pero este lunes por la mañana por un problema en el generador volvieron los cortes. Al parecer fue un fallo del generador, por obra de un gamberro, pero esta avería ya ha sido solucionada.

La Junta de Comunidades ha anunciado que investigará lo ocurrido. Está preparando un completo informe sobre la situación y estudiar posibles soluciones de cara al futuro.

Se pueden reclamar los cortes de luz

Los casi 40.000 abonados que llegaron a quedar sin luz en lo peor del temporal podrán reclamar a la empresa suministradora el haberse quedado son electricidad durante la nevada del pasado jueves. Según datos de la Junta de Comunidades, lo peor estuvo a las 11 de la noche de ese día, con casi el 25% de la población de la provincia afectada por unos cortes que a día de hoy siguen produciéndose.

El presidente de la UCE, José María Roncero, ha recordado que se puede reclamar a través de asociaciones de consumidores, de la OMIC o incluso acudiendo a la propia Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo; que es la que tiene las competencias de Industria.

Comentarios