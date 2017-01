El CD San Roque arranca un valioso punto de Arcos (1-1)

Buen punto del Club Deportivo San Roque en un feudo complicado como el del líder Arcos para seguir creyendo en la lucha por la salvación. Los rojillos supieron aguantar las embestidas de un equipo que lo intentó de todas las maneras y que desde el principio trató de superar a su rival.



Un disparo en el 15' de Antonio Sánchez fue la primera llegada clara para los arcenses con un disparo que se marchó alto al que le siguió un remate desviado de Jacobo para los azulinos que se adueñaron de la pelota y del juego con el paso de los minutos. Con los de Sevi encerrados en su parcela, Dani Zúñiga pudo hacer el primero a la media hora con un lanzamiento de falta que se estrelló en el travesaño.



No a la primera, pero sí a la segunda, el capitán del Arcos abrió el marcador a los 38 minutos con un zapatazo de falta que se coló por la escuadra de Guille. El tanto hizo espabilar al 'Sanro' que no tardó en poner las tablas merced a un centro chut de Javi Fernández que sorprendió a Fran y que hizo subir el 1-1 al marcador.



Con la igualada se llegó al paso por vestuarios, el San Roque cargó pilas y aguantó al equipo de Pepe Herrera que se fue directo a por los rojillos. Dani Zúñiga lo intentó en otro disparo que repelió la madera pasada la hora de partido. Se mantenía firme el cuadro sanroqueño consciente de la importancia anímica del punto conseguido y el muro defensivo se mostró férreo para no conceder tantos sustos sobre la meta de Guille.



Inclusive, un balón a la contra conducido por Copi estuvo a punto de suponer el 1-2 pero el remate de Chapa se perdió por poco. Finalmente, reparto de puntos que deja al San Roque a cinco de la salvación pero con la convicción de que la salvación es posible.

FICHA TÉCNICA:



ARCOS CLUB DE FÚTBOL (1): Fran; Nano, David Feito, Gabi, Adri (m.78, Maqui), Oca, Jacobo (m.59, Zafra), Zúñiga, Antonio Sánchez, Melo, Juan Gómez (m.74, Juanca).



CLUB DEPORTIVO SAN ROQUE (1): Guille; Toledo, André Sebastiao (m.60, Ledesma), Pablo de Castro, Cintas, Chapa, Andro, Copi (m.75, Quintero), Mario, Javi Fernández (m.90, Mario Ruesca).



ÁRBITRO: Naranjo Marín. Amonestó por parte visitante a Cintas, Quintero y Chapa.



GOLES: 1-0 (m.38, Dani Zúñiga); 1-1 (m.41, Javi Fernández).



INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 23º Jornada del Grupo X de Tercera División disputado en el Antonio Barbadillo ante unos 800 espectadores.

