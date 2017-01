La Balona sonríe tras su triunfo ante el Extremadura (1-0)

Importantísimo triunfo para la Real Balompédica Linense que le sirve para tomar aire con la zona baja de la clasificación después de un encuentro muy competido frente al Extremadura que se saldó con una mínima ventaja para los de La Línea gracias al gol de Álex Rubio que tranquiliza la situación en un equipo que acumulaba seis semanas sin ganar.



El inicio fue una muestra del significado de que ambos equipos estén en la situación liguera que atraviesan. Hubo que esperar un buen rato para ver la primera llegada del partido. No fue hasta el minuto 20 cuando una combinación entre Álex Rubio y Zamorano la culminó el argentino con un disparo que blocó Doblas sin problemas. Los azulgranas trataban de llevar el peso del juego pero sin aproximarse en exceso sobre el área de un Óscar Santiago que no tuvo que intervenir en el primer acto.



La única llegada de los visitantes acabó en un remate desviado de Willy en el 32', cuatro antes de que un buen centro de Carlos Selfa no encontrase rematador por poco. En la reanudación, el Extremadura salió con aires renovados y estuvo a punto de abrir el marcador cuando un fallo de Mario no acertó Pierre a definirlo en el mano a mano, por culpa de un Santiago que detuvo el que se cantaba como 0-1.



El juego se fue abriendo por ambos bandos y ahora le tocó el turno a una Balona que tuvo hasta dos ocasiones consecutivas en las botas de Zamorano con un remate desviado y acto seguido, en un acrobático intento de Canario que no encontró portería por poco. Los de Juan Sabas respondían sin tiempo para respirar y de nuevo Pierre lo probó desde fuera del área para toparse, otra vez con el meta cántabro del equipo blanquinegro que fue el mejor de los suyos.



La recta final fue un quiero y no puedo de los visitantes que al final vieron como la tecla tocada por Julio Cobos dando entrada a Gato y Juampe, surtió su efecto y tras una gran combinación entre los dos nació un balón del tarifeño para Álex Rubio que definió en boca de gol el 1-0 que llevó la locura a las gradas de un Municipal que festejó el triunfo como si de la salvación se tratase. Y es cierto que aunque faltan cosas por mejorar, la cosa pinta de otra manera.

FICHA TÉCNICA:



REAL BALOMPÉDICA LINENSE (1): Óscar Santiago; Bauti, Rulo, Joe, Mario Gómez, Ismael Chico, Stoichkov (m.63, Juampe), Carlos Selfa, Alex Rubio (m.84, Francis Ferrón), Canario (m.73, Gato), Zamorano.



EXTREMADURA UNIÓN DEPORTIVA (0): Toni Doblas; Manu Martínez, Josu, José Rodríguez, Zamora, Fall, Carlos Rubén (m.46, David Agudo), Pierre (m.79, Fran), Willy, Javi, Walter (m.88, Dieguito).



ÁRBITRO: Pérez Muley (Colegio Madrileño). Amonestó por parte local a Joe, Carlos Selfa, Rulo, Maurí y por parte visitante a Carlos Rubén.



GOL: 1-0 (m.80, Álex Rubio).



INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 23º Jornada del Grupo IV de Segunda División B disputado en el Municipal de La Línea ante un millar de espectadores.

