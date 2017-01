‘Que pague el ayuntamiento’

Es habitual hablar de las instituciones públicas como si de una cosa extraña y ajena se tratara. Me refiero a esas cuestiones que muchos ciudadanos saldan con expresiones como, “que lo pague el Ayuntamiento”, “a mi no me afecta, es cosa de la Junta”. Ese desentendimiento de lo que es común a todos deja un campo propicio a la corrupción y el despilfarro.

Ramón y Cajal, el eminente científico y Nobel de Medicina, refiriéndose a la corrupción militar que vivió durante su etapa de médico en la última guerra de Cuba, lo plasmaba de manera acertadísima en sus memorias Mi infancia y juventud, cuando afirmaba: “Y es que para muchos españoles el Estado es pura entelequia, vacuo ente de razón. Estafarlo equivale a no estafar a nadie. ¡Singular paradoja creer que no se roba a nadie cuando se roba a todos!”.

El saqueo de los bienes económicos generales no es nuevo, pero hoy, gracias a los medios de comunicación, conocemos casos de enorme gravedad. La corrupción de muchos políticos o la ocurrida en sectores de la banca, que finalmente ha de ser resuelta con dinero público, es para echarse las manos a la cabeza. Y en el día a día, de la misma forma, predomina esa creencia antigua, de que lo que pagan las instituciones, nos evitamos de pagarlo los demás. Sucede en la mentalidad de muchos ciudadanos, pero también está presente en la acción de diferentes instancias políticas, donde se ha derrochado y se derrocha el dinero público, el que existe para el bien de todos y que se nutre de los impuestos con los que a cada nos toca contribuir para el mantenimiento de los servicios fundamentales. En este caso, en demasiadas ocasiones prima más el interés partidista que el de la ciudadanía.

Cuando una administración acomete un proyecto, ya sea la construcción de una carretera, un hospital o la colocación de una farola se hace gracias al esfuerzo de quienes contribuyen a ello: la ciudadanía en su conjunto. Es el dinero de todos y las instituciones lo administran. ¿Es tan difícil de entender?

