El comité de UTE-Alicante frena la negociación del convenio ante los despidos

En apoyo de su compañero despedido y a las puertas de la negociación de su condiciones laborales, representantes del comité de empresa de UTE-Alicante se concentran este lunes, martes y miéroles, ante el Ayuntamiento de Alicante. Se suman a este apoyo Stop Desahucios y los concejales de Guanyar Alacant.

Lo hacen en solidaridad con Adrián Román, y para exigir a la concesionaria de la limpieza en la ciudad de Alicante que se justifique un despido objetivo que "no deberían ser tales" a su entender.

Es un aviso a la UTE después de haber constituido una mesa de negociación, ahora "suspendida", hasta que no ser resuelvan los despidos. Uno de ellos es el de Román, la contrata le ha despedido con "criterios objetivos", y tras 11 años de servicio, a tenor de la reforma laboral por acumular dos bajas médicas de 6 y 9 días en meses consecutivos tras dos intervenciones oculares derivadas de la diabetes que padece. Desde entonces está apostado ante las puertas del consistorio para denunciar su situación, aunque en las últimas jornadas regresa a casa para dormir.

Miguel Chinchilla, secretario intercomarcal de servicios públicos de L'Alcanti-Les Marines de UGT, lo tiene claro, la empresa debería haberse reunido con anterioridad y "verificar posturas".

El primer edil, Gabriel Echávarri, se pronunciaba hace unos días, asegurando que el despido es legal pero éticamente no es justo y que él debe defender a los alicantinos. Por ese motivo, si la empresa no tiene sensibilidad y no recapacita, le tendrá enfrente.

