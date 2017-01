Altea, l'Alfàs y La Nucía restrigen parcialmente el consumo de agua

Las localidades de l'Alfàs del Pi, Altea y La Nucía han tenido que restringir el uso del agua parcialmente en algunas zonas por las anomalías detectadas en el embalse de Guadalest, que las abastece, consecuencia del temporal.

Son las mismas poblaciones que ya en la pasada Nochebuena, por los efectos del temporal anterior, tuvieron que suspender el suministro durante unos días, ante la acumulación de sedimentos en el mismo embalse de Guadalest.

Tanto el Ayuntamiento de L'Alfás del Pi como el de Altea han emitido ya los correspondientes bandos para advertir a la población y también queda restringido el uso para lavar o cocinar alimentos y para el aseo personal. En La Nucía, a la espera de la confirmación de una última analítica, ya han emitido una orden similar.

En el caso de l'Alfàs del Pi la restricción no afecta a los residentes en la zona de El Albir "ya que no han detectado anomalías en el suministro de agua potable", según precisaba el portavoz municipal, Toni Such. El viernes, dice, ya empezaron sus sospechas por la turbidez que observaban en el agua y este lunes han emitido el bando "para evitar males mayores".

En el caso de Altea, la restricción tampoco afecta a todo el municipio. Allí se ha decretado que el agua no es apta para bebida, preparado de alimentos o higiene personal en las zonas de abastecimiento Altea-2 Casco Urbano parcial, L'Olla y la zona de Altea-3 Montahud. No obstante, sí es apta para consumo en las zonas de la sierra, Altea La Vella y las fuentes públicas, según el Ayuntamiento.

Dicha restricción permanecerá vigente hasta que se restablezca la situación de normalidad.

De hecho, el Ayuntamiento de l'Alfàs ya lleva un tiempo estudiando la instalación de una potabilizadora, algo con lo que ya cuentan otros municipios aledaños, para evitar que se repitan continuamente estos episodios y para ello están en conversaciones con Hidraqua y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa.

La intención sería ponerla en marcha antes de este verano, apunta Such.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de hecho, han experimentado un considerable incremento de agua almacenada estos últimos días, sobre todo en la Marina Baixa. Concretamente, el del río Guadalest, con 10,71 hectómetros cúbicos acumulados con registro de este lunes 23, está al 82% de su capacidad y el del Amadorio, con 7,41, está casi a la mitad de ésta. El de Beniarrés, con 21 hectométros, está al 78%.

Mientras que los de la Confederación del Segura, La Pedrera y Crevillent, se mantienen estables. La Pedrera, con 87,4 hectómetros cúbicos, según el registro de hoy, ha ganado sólo uno en la última semana, y Crevillent mantiene 3,8.

Desde el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante afirman que hay zonas de las comarcas de la Alcoià y el Comtat y de la Marina Alta y Baixa que han acumulado más de 400 litros en este último episodio lluvioso.

A esas cifras hay que añadir la cantidad de agua acumulada en forma de nieve que beneficia a acuíferos y embalses, y también la gran cantidad de agua caída a finales del pasado diciembre en el último temporal de 2016 en el sureste peninsular, todo lo cual alcanza en algunos puntos los 800 litros por metro cuadrado.

