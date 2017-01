El Born guanya una zona de passeig al carrer Comerç

Els veïns del barri del Born estrenaran a finals d'any una nova zona de passeig. L'Ajuntament de Barcelona convertirà el tram del carrer Comerç que va des del centre cultural del Born fins a l'Estació de França en un espai amb prioritat per als vianants.

Ara mateix al carrer comerç hi ha un carril de circulació, un de càrrega i descàrrega i un altre d'aparcaments. Les voreres són estretes i els arbres estan molt a prop de les façanes. Amb el projecte que s'ha aprovat, aquest tram tindrà plataforma única, és a dir, que no es distingirà entre les voreres i el carril de circulació, i la prioritat serà per als vianants.

En el nou espai es plantaran diferents arbres i s'enjardinaran algunes zones. Hi haurà també bancs, banquetes, cadires i un espai de jocs perquè la zona es converteixi en una àrea de passeig, però també d'estada. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha destacat que la proposta recull les propostes dels veïns als que se'ls van plantejar fins a 3 alternatives diferents.

En els estudis que s'han fet per determinar què hi ha a sota de l'asfalt actual, s'han trobat les llambordes originals i la intenció de l'Ajuntament és recuperar-les, tallar-les per la meitat i reutilitzar-les. Les obres costaran prop d'un milió d'euros i començaran al mes de maig. La idea és que estiguin acabades a finals d'any, cap al mes d'octubre.

