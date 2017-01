Camiseta ‘rock band’, ¿Fan o postureo?

Las camisetas de rock se han convertido en tendencia e invaden los escaparates de las tiendas. El rostro de los Rolling aparece junto al de David Bowie o Iron Maiden. Es la tendencia low cost de las camisetas de "rock band", según cuenta Iratxe Gómez en su Blog is in the air. Cuenta Iratxe que "muchas personas lucen estas camisetas por una cuestión simplemente estética", sin conocer el grupo o ser sus seguidorae, algo que no es muy del agrado de los clubes de fans que rinden culto a estas bandas.

Al margen de las convicciones de cada uno, hay que decir que muchas veces son las celebrities las que apuestan por ellas y terminan convirtiéndolas en imprescindibles en cualquier armario que quiera presumir de tendencia.

Lo cierto es que, si por algo destaca la moda actual, es por la combinación de estilos en un mismo look con múltiples mezclas rompedoras, de ahí que Iratxe apueste por la mezcla de prendas. Podemos utilizar estas camisetas con un look más informal combinándola con una falda de vuelo midi y unas deportivas o, incluso, combinarla con un traje sastre para restarle informalidad.

